雯雯呻被騙「一家嘅食飯錢都比你呃埋」　綜援都拎唔到有尋死念頭

前Boy'z成員張致恒（Steven）與老婆區燕雯，婚後誕下4名兒子，財困欠債講足幾年，早前Steven終的起心肝到地盤返工，但近日因開工不足又向外界求助。雯雯更在10月1日發文呻被騙：「一家嘅食飯錢都比你呃埋﹗」更直言有尋死念頭，令人擔心。



張致恒被雯雯撕破好爸爸形象 又出POST求救︰有冇人可以幫幫手

雯雯兒子呼吸唔到立刻去醫院 轟張致恒冷血謂：宜家仲有呼吸咪得

Steven張致恒在社交平台分享一家六口的全家福，照片鬆郁矇真實反映夫婦2人照顧4個年幼孩子的生活狀况。（IG：@stevencheung）

7月29日張致恒STEVEN上載地盤開工照向朋友承諾還錢。（IG：@STEVENCHEUNG）

張致恒STEVEN話九月開工不足。（IG：@STEVENCHEUNG）

Steven 9月26日更新IG STORY求救，橙底白字留言：「因為今個月開工不足，所以導致屋企收入唔夠，認真想問下有無人可以幫幫手。」雯雯亦在10月1日更新，驚爆被人呃，一家六口開飯都成問題：「最窮最折墜，面臨無屋住無飯開，生存唔到時，已經最乞丐，你要我地還錢可以直接講，但唔係用D咁嘅手段，當初你自願主動幫我一家無限感激，但你最後用咁嘅手段，一家嘅食飯錢都比你呃埋﹗祝福你好好過。」

張致恒貼地盤開工照 洗心革面道歉承諾還錢：對唔住呀爭你哋咁耐

Steven張致恒做職安真漢子 未被睇死35度照返地盤工：休息一陣先

雯雯沉寂一排又出post。（IG：@UGLY_MAMA）

而對即將無屋住無飯開，陷入絕境雯雯幾近生無可戀表示：「唔係逼到埋牆無人會出嚟乞，5年，我真係好攰好厭。如果有人可以令我放心放下小朋友，你估我唔想去搵肥妹？我真係好掛住肥妹。」有網民問「點解唔拎綜援？有需要點解唔拎？」但雯雯無奈回應：「個個都問，拎到拎咗。」

雯雯結婚5年以來不時放負。（IG：@UGLY_MAMA）

雯雯10月1日發文指走上絕境。（IG：@UGLY_MAMA）

雯雯10月1日發文指走上絕境。（IG：@UGLY_MAMA）

雯雯10月1日發文指走上絕境。（IG：@UGLY_MAMA）