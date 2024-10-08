企業強人第17集劇情｜張曦雯被綁架欲打撃陳豪　譚俊彥捨命相救

《企業強人》第17集劇情：

譚俊彥協助姜大衞，游說其他董事支持策略聯盟方案，但轉頭便把方案碎掉；譚俊彥叫謝東閔來做自己的私人助理，謝東閔像得到寶藏般開心。但在董事會前夕，譚俊彥卻向陳豪暗示自己實則另有所謀。

譚俊彥協助姜大衞，游說其他董事支持策略聯盟方案，但轉頭便把方案碎掉。(影片截圖)

譚俊彥叫謝東閔來做自己的私人助理。(影片截圖)

龔嘉欣與世代員工一起去玩，但喝醉了，眾人致電陳豪請他來處理。陳豪被龔嘉欣一激，與大家一同玩樂，還在眾人面前唱歌，陳豪送龔嘉欣回家時，龔嘉欣更要陳豪背著她走回家。

龔嘉欣與世代員工一起去玩，但喝醉了，眾人致電陳豪請他來處理。(影片截圖)

陳豪被龔嘉欣一激，與大家一同玩樂，還在眾人面前唱歌。(影片截圖)

陳豪送龔嘉欣回家時，龔嘉欣更要陳豪背著她走回家。(影片截圖)

陳豪早已知道姜大衞打算游說其他董事支持策略聯盟方案，於是叫龔嘉欣先行了解「壟斷法」的法律資料。張曦雯致電「老朋友」朱智賢，打算從她口中得知是否收購世代，朱智賢表示是公司機密不可透露。

陳豪早已知道姜大衞打算游說其他董事支持策略聯盟方案，於是叫龔嘉欣先行了解「壟斷法」的法律資料。(影片截圖)

張曦雯致電「老朋友」朱智賢，打算從她口中得知是否收購世代。(影片截圖)

姜大衞為了目的不擇手段，與謝東閔密謀令陳豪不能出現在董事會，於是聯合彭懷安綁走張曦雯，令陳豪無法於公司出現。有人致電陳豪，稱他們抓了張曦雯，威脅陳豪不能回總部開會，陳豪着龔嘉欣代替自己主持會議。

有人致電陳豪，稱他們抓了張曦雯。(影片截圖)

姜大衞為了目的不擇手段，與謝東閔密謀令陳豪不能出現在董事會。(影片截圖)

有人致電陳豪，稱他們抓了張曦雯。(影片截圖)

陳豪透過會議室的閉路電視，監察開會狀況，並透過耳機教龔嘉欣說項。譚俊彥亦缺席會議，原來他去了找謝東閔，譚俊彥毆打謝東閔逼令他說出張曦雯下落，趕往營救時卻失控撞車。謝東閔向彭懷安下令放張曦雯，張曦雯逃走時見到譚俊彥受傷也趕過去救她，內心勁感動。

陳豪透過會議室的閉路電視，監察開會狀況。(影片截圖)

陳豪透過會議室的閉路電視，監察開會狀況。(影片截圖)

譚俊彥毆打謝東閔逼令他說出張曦雯下落。(影片截圖)

姜大衞得知陳豪監察著會議情況，於是向保安部下令關閉鏡頭，希望陳豪無法控制龔嘉欣。其後，陳豪藉着姜大衞父子指使黑道犯事的罪證，逼姜大衞辭任世代執行董事。

姜大衞得知陳豪監察著會議情況，於是向保安部下令關閉鏡頭。(影片截圖)

陳豪藉着姜大衞父子指使黑道犯事的罪證，逼姜大衞辭任世代執行董事。(影片截圖)

《企業強人》劇情簡介：

世代物流是一間紮根香港、總部落戶大灣區、版圖擴展至國際的物流企業。趙愷（陳豪飾）從亡父手中接任主席只是短短四年時間，便成功把這家本來只是在香港工廠大廈的小公司，發展成擁有過萬呎總部和集散中心的物流巨企！

趙愷一直認為企業是由人建構出來的，而物流快遞又是人力密集的行業，所以在人與利益之間作取捨的話，他必然會選擇前者！他一直秉持這信念，不追求科技的過度發展，一心保著員工的飯碗、保著快遞的熱度！

一天，剛回到新總部的趙愷被一輛摩托車攔下，攔下他的人正是為了成為世代物流加盟商的方芳（龔嘉欣飾），方芳承諾會做到三個零，零投訴、零延誤、零失件！成功打動了趙愷，答應讓她成為加盟商。未幾，海棠鎮發佈了「限摩令」，方芳決定擴展加盟店，她把四十多個摩托車司機收歸其下，更取代了鎮內其他違規的加盟商！此舉卻惹來加盟商們的報復…

另一邊廂，世代物流遇到躉船損壞，為了把貨物準時送到客戶手上，趙愷果斷決定包起一架飛機運送，而此事也令趙愷更認定要建立世代物流的飛機隊伍。為了建立飛機隊伍，徐道明（譚俊彥飾）加入了世代物流，趙愷指派他從奧元航空購買飛機，但奧元航空接受了成峰資本的融資，買飛機就先要得到成峰的同意，而成峰的負責人正正是趙愷的前妻宋翹（張曦雯飾）…

一邊是加盟商的報復，一邊是舉步維艱的購買飛機項目，趙愷能否一路披荊斬棘，把自己的營商理念貫徹到底？

世代物流是一間紮根香港、總部落戶大灣區、版圖擴展至國際的物流企業。(《企業強人》劇照)