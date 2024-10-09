企業強人第18集劇情｜朱智賢同尹詩沛陷害謝東閔　要脅姜大衞妥協

《企業強人》第18集劇情：

姜大衞正式退出董事局，但回絕陳豪提出收購世代股份的要求，但答應不向他人放售。譚俊彥救回張曦雯後，二人感情有望再升溫。譚俊彥向陳豪表示懷疑公司有商業間諜，而這個人就是尹詩沛，譚俊彥查到她加入世代前曾在S.M.E.工作。

姜大衞正式退出董事局，但回絕陳豪提出收購世代股份的要求，但答應不向他人放售。(影片截圖)

譚俊彥救回張曦雯後，二人感情有望再升溫。(影片截圖)

謝東閔正式加入世代做譚俊彥的私人助理，但「死性不改」的他，入職第一天就看中了尹詩沛。但尹詩沛卻把「表妹」介紹了給謝東閔，之後還……

謝東閔正式加入世代做譚俊彥的私人助理。(影片截圖)

「死性不改」的謝東閔，入職第一天就看中了尹詩沛。(影片截圖)

朱智賢回港，更向張曦雯、陳豪表明S.M.E.要收購世代。龔嘉欣稱要將其股份還給姜大衞，以此試探陳豪。陳豪坦白是他向姜大衞收購世代股份，再轉讓龔嘉欣。

朱智賢回港，更向張曦雯、陳豪表明S.M.E.要收購世代。(影片截圖)

龔嘉欣稱要將其股份還給姜大衞，以此試探陳豪。(影片截圖)

朱智賢派人設局陷害謝東閔，借機冤枉謝東閔強姦，原來一切都是尹詩沛與朱智賢合謀，以此威脅姜大衞轉賣手上的世代股份。另一邊廂，朱智賢亦親自拜會姜大衞希望收購他手上的股份，最後姜大衞為了兒子而妥協，把手上的股份都賣絡給朱智賢。

朱智賢派人設局陷害謝東閔，借機冤枉謝東閔強姦。(影片截圖)

朱智賢派人設局陷害謝東閔，借機冤枉謝東閔強姦。(影片截圖)

朱智賢派人設局陷害謝東閔，借機冤枉謝東閔強姦。(影片截圖)

另一邊廂，朱智賢亦親自拜會姜大衞希望收購他手上的股份。(影片截圖)

S.M.E.進軍大中華計劃的記者招待會舉行在即，朱智賢命下屬至少要收購五分之一的世代股份。龔嘉欣收到朱智賢寄來的U盤，及後獲對方邀約。

朱智賢命下屬至少要收購五分之一的世代股份。(影片截圖)

龔嘉欣收到朱智賢寄來的U盤，及後獲對方邀約。(影片截圖)

龔嘉欣收到朱智賢寄來的U盤，及後獲對方邀約。(影片截圖)

《企業強人》劇情簡介：

世代物流是一間紮根香港、總部落戶大灣區、版圖擴展至國際的物流企業。趙愷（陳豪飾）從亡父手中接任主席只是短短四年時間，便成功把這家本來只是在香港工廠大廈的小公司，發展成擁有過萬呎總部和集散中心的物流巨企！

趙愷一直認為企業是由人建構出來的，而物流快遞又是人力密集的行業，所以在人與利益之間作取捨的話，他必然會選擇前者！他一直秉持這信念，不追求科技的過度發展，一心保著員工的飯碗、保著快遞的熱度！

一天，剛回到新總部的趙愷被一輛摩托車攔下，攔下他的人正是為了成為世代物流加盟商的方芳（龔嘉欣飾），方芳承諾會做到三個零，零投訴、零延誤、零失件！成功打動了趙愷，答應讓她成為加盟商。未幾，海棠鎮發佈了「限摩令」，方芳決定擴展加盟店，她把四十多個摩托車司機收歸其下，更取代了鎮內其他違規的加盟商！此舉卻惹來加盟商們的報復…

另一邊廂，世代物流遇到躉船損壞，為了把貨物準時送到客戶手上，趙愷果斷決定包起一架飛機運送，而此事也令趙愷更認定要建立世代物流的飛機隊伍。為了建立飛機隊伍，徐道明（譚俊彥飾）加入了世代物流，趙愷指派他從奧元航空購買飛機，但奧元航空接受了成峰資本的融資，買飛機就先要得到成峰的同意，而成峰的負責人正正是趙愷的前妻宋翹（張曦雯飾）…

一邊是加盟商的報復，一邊是舉步維艱的購買飛機項目，趙愷能否一路披荊斬棘，把自己的營商理念貫徹到底？

世代物流是一間紮根香港、總部落戶大灣區、版圖擴展至國際的物流企業。(《企業強人》劇照)