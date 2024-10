2021年港姐入行,關禮傑29歲大女關楓馨(Fabienne),因為星二代身份參選時已備受關注,入行後有不少主持機會,最近完成節目《玩轉深中懶人包》和《家常便飯爭霸戰》正在放假,罕以三點式示人,古惑設計引人注目。



關禮傑有兩個靚爆鏡囡囡,有樣有身材之餘,學歷又高,甚至被力薦參選港姐。(關禮傑微博)

大女關楓馨(Fabienne)遺傳爸爸關禮傑深邃五官,長相甜美,成功打入「最索星二代」行列。(資料圖片)

關禮傑的大女關楓馨(Fabienne)參選2021年港姐入行。(資料圖片)

Fabienne樣子甜美標緻可人,身材均勻曬得一身健康小麥膚色,在英國教育專科排名最Top的University of Southampton攻讀教育系,再於倫敦大學學院(UCL)修讀Master of Arts in Sociology of Childhood and Children’s Rights。畢業後有段時間回港出席多個公開活動,被傳媒封為「最索星二代」之一。

2021年參加香港小姐,最終五強止步隨即加入TVB曝光率不絕,但甚少性感示人。近日趁放假出海與陽光玩遊戲,大晒火辣的紅色三點式泳衣照,盡顯S身型及長腿。獨特剪裁泳褲看似隨時滑落,成功引人注目,大批網友表示震驚紛紛問泳衣何處購買,Fabienne回應:「我唔記得牌子名因為唔係新買㗎啦😆 好似喺bali買㗎。」