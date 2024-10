視帝陳展鵬與老婆單文柔昨日(13日)結婚6周年,兩夫妻更特登搵攝影師影靚相再加特效放閃,兩人分別跳入對方杯茶,以表示「You are my cup of tea」。陳展鵬發文說:「究竟你係我杯茶,定係我係你杯茶,其實有咩所謂?眨吓眼就六年,感恩這個階段,回味這些經歷,分享彼此感受,共同面對將來 2024/10/13」

單文柔身穿Deep V裙。(IG@rucochan)

跳起!(IG@rucochan)

跳了入陳展鵬隻杯。(IG@rucochan)

輪到陳展鵬跳,視帝果然交足戲!(IG@smyphoebe)

表情好生鬼。(IG@smyphoebe)

即使隔住螢幕都覺得幸福,不過單文柔的版本就有點不同,慶祝之餘竟大爆兩公婆近來常常鬧交,她說:「6th Anniversary 🥂根據非正式統計😌發現每年嘅10月,都係事端特別多,決定特別多,爭吵特別多,今年都唔例外。慶幸,我哋今年最後可以好好一齊吃個晚飯!」她更標註陳展鵬並問他:「明年,踏入七年之癢,你有冇信心,披荊斬棘? 🤭」相信只是耍花槍而已,因為她另一個Post都有講,陳展鵬有日早收工都立即去接自己放工,明顯超寵妻,難怪她冧爆謂:「兩個人生活就是儲一些小細節~話咁快就六年,願往後日子簡單。幸福🍀」相信兩位一定捱得過七年之癢!

陳展鵬放閃,單文柔卻爆兩夫妻近來常常鬧交。(IG@smyphoebe)

單文柔更問老公:「明年,踏入七年之癢,你有冇信心,披荊斬棘? 🤭」(IG@smyphoebe)

不過睇相都知幸福,兩人只是耍耍花槍。(IG@smyphoebe)