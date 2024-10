才子徐緣與前港姐舉行婚禮　前妻曾斥小三新娘子性感婚紗主動獻吻

被前妻揭曾2度出軌,戀上前港姐鍾溥敏的著名作家,以女兒名字「徐緣」做筆名的徐俊文,今年8月在瑞士美景之下,向鍾溥敏浪漫求婚,10月13日在香港舉行盛大婚禮,新娘子先後換2套性感婚紗曬豐滿身材。



鍾溥敏是09年香港小姐,躋身10強,並獲得「最佳首飾演繹獎」。(視覺中國)

鍾溥敏身材相當好。(IG:@mandymoonly)

現年39歲的鍾溥敏曾經參與2009年度香港小姐競選,並獲得最佳首飾演繹獎,曾於無綫和有線擔任過主持、主播,並與徐緣一起擔任悶電視節目《沉悶偵探社》的主持。2019年徐緣太太發文直斥:「Mandy Chung鍾溥敏搭上徐緣Vincent Tsui,拆散了我的家」,被揭發出軌鍾溥敏後,徐緣決定棄用女兒的名字「徐緣」做筆名,改回真名徐俊文。

今年8月鍾溥敏宣布男友求婚成功,10月13日假中環五星級酒店舉行婚禮,才女梁芷珊和堪輿學家楊天命都是座上客,鍾溥敏轉載友人IG STORY窺見婚禮情況。鍾溥敏中午以吊帶DEEP V魚尾色丁料婚紗,撓住老公臂彎進場,相當風騷更主動獻吻。晚上換另一套跌膊低胸蕾絲婚紗放下長曲髮,滿場飛與好友合照心情大好,鍾溥敏留言表示:「Love You All. Happy Wedding.Always be 放心&安樂。」

