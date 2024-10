富三代做樂壇小天后跟得男友　「躺平」搭私人飛機落機即做gym

現年33歲的「宇宙G.E.M.」鄧紫棋是圈中出名的小富婆,早前完成人生第200場演唱會,被傳資產達12.56億,吸金力驚人。經常要各地周圍飛,G.E.M.日前在IG公開坐私人飛機的照片,原來比她小2歲的富三代造型師男友Mark Ngai(魏俊杰)亦有同行,昨日(18日)Mark在IG分享更多私人飛機的內部環境,有網民留言:「玄(炫)富post」。

G.E.M.剛完成第200場演唱會。(ig@gem0816)

鄧紫棋是圈中出名的小富婆。(ig@gem0816)

相中見Mark戴住冷帽和黑超,翹住手兼遞高腳,「躺平」在長梳化上chill爆睡覺。後面有兩名女子,正正在Mark後面的女子就將椅背傾斜休息,有網民好奇問:「Is that GEM at the back?」Mark未有回覆,只在post以英文寫著:「午睡到重慶📍有人吃火鍋嗎? 🌶️」抵步後,Mark再在IG Story出Post,指自己正做gym,並大騷6嚿結實腹肌,令人羨慕。

Mark 「躺平」喺私人飛機上瞓覺,被網民問後面係咪G.E.M.?(ig@markjoonjie)

一落機晒做gym,大騷結實腹肌。(ig@markjoonjie)

不經不覺,G.E.M.與Mark拍拖7年,2020年曾被指在泰國結婚,但G.E.M.公司立即否認:「藝人私事我們通常不作回應,但這次傳聞實在太好笑,G.E.M.託我轉告她還沒結婚,大家不用恭喜她了,但是謝謝大家關心,哈哈!」據了解,Mark是關之琳前夫、香港富商王國旌的外孫,家族在香港有一定的地位,Mark則是名乎其實的富三代。