富三代做樂壇小天后跟得男友　「躺平」搭私人飛機落機即做gym

現年33歲的「宇宙G.E.M.」鄧紫棋是圈中出名的小富婆，早前完成人生第200場演唱會，被傳資產達12.56億，吸金力驚人。經常要各地周圍飛，G.E.M.日前在IG公開坐私人飛機的照片，原來比她小2歲的富三代造型師男友Mark Ngai（魏俊杰）亦有同行，昨日（18日）Mark在IG分享更多私人飛機的內部環境，有網民留言：「玄（炫）富post」。

G.E.M.剛完成第200場演唱會。（ig@gem0816）

鄧紫棋是圈中出名的小富婆。（ig@gem0816）

鄧紫棋又曬私人飛機。（IG圖片）

鄧紫棋又曬私人飛機。（ig@gem0816）

鄧紫棋又曬私人飛機。（ig@gem0816）

相中見Mark戴住冷帽和黑超，翹住手兼遞高腳，「躺平」在長梳化上chill爆睡覺。後面有兩名女子，正正在Mark後面的女子就將椅背傾斜休息，有網民好奇問：「Is that GEM at the back?」Mark未有回覆，只在post以英文寫著：「午睡到重慶📍有人吃火鍋嗎? 🌶️」抵步後，Mark再在IG Story出Post，指自己正做gym，並大騷6嚿結實腹肌，令人羨慕。

Mark 「躺平」喺私人飛機上瞓覺，被網民問後面係咪G.E.M.？（ig@markjoonjie）

一落機晒做gym，大騷結實腹肌。（ig@markjoonjie）

不經不覺，G.E.M.與Mark拍拖7年，2020年曾被指在泰國結婚，但G.E.M.公司立即否認：「藝人私事我們通常不作回應，但這次傳聞實在太好笑，G.E.M.託我轉告她還沒結婚，大家不用恭喜她了，但是謝謝大家關心，哈哈！」據了解，Mark是關之琳前夫、香港富商王國旌的外孫，家族在香港有一定的地位，Mark則是名乎其實的富三代。