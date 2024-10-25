巾幗梟雄之懸崖第5集劇情｜陳曉華漏夜留書拜別　決心跟羅天宇走

《巾幗梟雄之懸崖》第五集劇情：

黎耀祥不打算理會胡定欣被綁架一事，陳曉華覺得他很陌生，胡定欣之母鄧老太（呂珊飾）懇求黎耀祥想辦法救人，呂珊動之以情後得到黎耀祥答應，卻對綁架她的人毫無頭緒。

胡定欣之母鄧老太（呂珊飾）懇求黎耀祥想辦法救人。(影片截圖)

呂珊動之以情後得到黎耀祥答應。(影片截圖)

囚禁胡定欣的老人（蕭正楠飾），竟對她過往的所作所為瞭如指掌，胡定欣亦探不清對方的真面目，只知對方想將自己囚禁十二年。黎耀祥全權負責胡定欣被綁架之事，鄧家各人表面上都像很關心胡定欣，但實則各有心事。

囚禁胡定欣的老人（蕭正楠飾），竟對她過往的所作所為瞭如指掌。(影片截圖)

胡定欣亦探不清對方的真面目，只知對方想將自己囚禁十二年。(影片截圖)

蕭正楠突出現身與黎耀祥聊天，黎耀祥奇怪蕭正楠為何知道他是誰，但蕭正楠卻表示自己的哥哥於銀行做會計，所以知道他們的事情。蕭正楠對黎耀祥說了一些理論，令他覺得蕭正楠「有可疑」。

蕭正楠突出現身與黎耀祥聊天，黎耀祥奇怪蕭正楠為何知道他是誰。(影片截圖)

蕭正楠對黎耀祥說了一些理論，令他覺得蕭正楠「有可疑」。(影片截圖)

蕭正楠對黎耀祥說了一些理論，令他覺得蕭正楠「有可疑」。(影片截圖)

羅天宇與陳曉華再重遇，羅天宇帶她回家吃飯，陳曉華想知道他的一切，於是問他的細節。羅天宇向陳曉華說出自己以前所經歷的事情，更向她表示將會到東北發展，希望讓陳曉華安心。陳曉華離開羅天宇家回去，羅天宇多次回望她，二人難離難捨。羅天宇向陳曉華剖白心跡後，陳曉華思前想後，決定離家追隨羅天宇，於是漏夜留書拜別父母。

羅天宇與陳曉華再重遇，羅天宇帶她回家吃飯。(影片截圖)

羅天宇向陳曉華說出自己以前所經歷的事情，更向她表示將會到東北發展，希望讓陳曉華安心。(影片截圖)

羅天宇向陳曉華說出自己以前所經歷的事情，更向她表示將會到東北發展，希望讓陳曉華安心。(影片截圖)

陳曉華離開羅天宇家回去，羅天宇多次回望她，二人難離難捨。(影片截圖)

陳曉華思前想後，決定離家追隨羅天宇，於是漏夜留書拜別父母。(影片截圖)

綁匪向鄧家索取贖金，黎耀祥負責交贖金，但巡捕擊斃了收贖金的接頭人，而胡定欣亦繼續下落不明；黎耀祥決定改變策略，將贖金變賞金。

黎耀祥負責交贖金。(影片截圖)

巡捕擊斃了收贖金的接頭人。(影片截圖)

陳曉華回去找羅天宇時發現他仍然跟以前的人在一起，更認得出被擊斃的人是跟羅天字一夥的。陳曉華因種種跡象，竟懷疑綁架胡定欣的人是羅天宇及其夥伴，羅天宇表示他們只想從中取利，並非真正綁架胡定欣的人。

陳曉華回去找羅天宇時發現他仍然跟以前的人在一起，更認得出被擊斃的人是跟羅天字一夥的。(影片截圖)

羅天宇表示他們只想從中取利，並非真正綁架胡定欣的人。(影片截圖)

《巾幗梟雄之懸崖》劇情簡介：

二十年代的上海，柴十七（黎耀祥飾）欠債纍纍，突然被永業銀行主事人「七爺」鄧桂嬋（胡定欣飾）召見，十七運用其商業頭腦擺平銀行的擠提風暴，兩人自此演變出非一般的僱傭關係。十七一直獲經營酒樓的桂氏一家照顧，千金桂花香（陳曉華飾）重遇求學時期的心上人韋豪（羅天宇飾）；

柴十七（黎耀祥飾）欠債纍纍。(劇照)

十七運用其商業頭腦擺平銀行的擠提風暴，兩人自此演變出非一般的僱傭關係。(劇照)

「七爺」鄧桂嬋（胡定欣飾）欣賞十七。(劇照)

韋豪本是混江湖的殺手，十七卻日漸看到韋豪對花香的情意，從反對變成接受。動盪亂世，戰火槍炮不斷，桂嬋接連碰到軍政猛人林茂財(蕭正楠飾)等神秘對頭，將她和十七、韋豪、花香逼上懸崖險境，劫禍連連……

桂嬋接連碰到軍政猛人林茂財(蕭正楠飾)等神秘對頭，將她和十七、韋豪、花香逼上懸崖險境，劫禍連連。(劇照)

桂嬋接連碰到軍政猛人林茂財(蕭正楠飾)等神秘對頭，將她和十七、韋豪、花香逼上懸崖險境。(劇照)