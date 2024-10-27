港姐冠軍12年前初入大學青澀素顏照流出　獲讚愈大愈靚顏值升級

現年30歲的2016年香港小姐冠軍馮盈盈 (Crystal) 當選後即備受力捧，可是自2022年年初以來卻屢傳失寵兼被雪藏，其後無綫電視總經理曾志偉接受《東張西望》 訪問時代為澄清說：「邊個人入過雪櫃啫？呢度冇人入雪櫃！」但仍惹來網民的揣測。馮盈盈積極增值自己，去年年初她重返母校香港大學進修食品產業管理市場營銷碩士，當時就有傳她進修為未來轉行鋪路。今年她考獲一級榮譽優等成績（Distinction）港大碩士畢業，真是又靚又叻女。

馮盈盈。（IG＠馮盈盈）

莊子璇曬出與馮盈盈的畢業合照，(ig圖片)

馮盈盈以一身希臘女神打扮亮相，胸前大Deep V性感非常。（陳順禎、葉志明攝）

昨日馮盈盈於社交平台晒出她於12年前，即2012年初入讀大學時的照片，還有她的學士畢業照，碩士畢業照，以及她與師妹莊子璇一同回母校參與講座的合照。馮盈盈留言表示：「人生的閱歷就像讀書一樣，需要經歷一關又一關的考驗，隨着時間推移，逐步成長。回顧過去的12年，我在這間學校從學士成為碩士，不僅學歷有所提升，自身的各方面也成長了許多。今日再次踏入校園，我做了一件以前從未想過的事，而這段Video也成為我在這所學校成長旅程的歷史見證。It's great to be back.Thank you for having us.」而她初入大學的照片成為網民的焦點，相中的她十分青澀，素顏樣貌相當清純，網民都紛紛留言大讚她是純天然美女，且愈大愈靚，30歲的她比少女時更有女人味。

馮盈盈與莊子璇回大學參與講座。(ig圖片)

馮盈盈回大學參與講座。(ig圖片)

馮盈盈碩士畢業的照片。(ig圖片)

馮盈盈大學畢業的照片。(ig圖片)