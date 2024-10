港姐冠軍12年前初入大學青澀素顏照流出　獲讚愈大愈靚顏值升級

現年30歲的2016年香港小姐冠軍馮盈盈 (Crystal) 當選後即備受力捧,可是自2022年年初以來卻屢傳失寵兼被雪藏,其後無綫電視總經理曾志偉接受《東張西望》 訪問時代為澄清說:「邊個人入過雪櫃啫?呢度冇人入雪櫃!」但仍惹來網民的揣測。馮盈盈積極增值自己,去年年初她重返母校香港大學進修食品產業管理市場營銷碩士,當時就有傳她進修為未來轉行鋪路。今年她考獲一級榮譽優等成績(Distinction)港大碩士畢業,真是又靚又叻女。

馮盈盈。(IG@馮盈盈)

莊子璇曬出與馮盈盈的畢業合照,(ig圖片)

馮盈盈以一身希臘女神打扮亮相,胸前大Deep V性感非常。(陳順禎、葉志明攝)

昨日馮盈盈於社交平台晒出她於12年前,即2012年初入讀大學時的照片,還有她的學士畢業照,碩士畢業照,以及她與師妹莊子璇一同回母校參與講座的合照。馮盈盈留言表示:「人生的閱歷就像讀書一樣,需要經歷一關又一關的考驗,隨着時間推移,逐步成長。回顧過去的12年,我在這間學校從學士成為碩士,不僅學歷有所提升,自身的各方面也成長了許多。今日再次踏入校園,我做了一件以前從未想過的事,而這段Video也成為我在這所學校成長旅程的歷史見證。It's great to be back.Thank you for having us.」而她初入大學的照片成為網民的焦點,相中的她十分青澀,素顏樣貌相當清純,網民都紛紛留言大讚她是純天然美女,且愈大愈靚,30歲的她比少女時更有女人味。

馮盈盈與莊子璇回大學參與講座。(ig圖片)

馮盈盈回大學參與講座。(ig圖片)

馮盈盈碩士畢業的照片。(ig圖片)

馮盈盈大學畢業的照片。(ig圖片)