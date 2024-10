TVB台慶劇《黑色月光》今日(30日)播出第三集,劇情講余滿月(楊茜堯飾)回來復仇的故事。楊茜堯安排了蔣基俊(馬志威飾)的前女友許安妮(謝采芝飾)出現破壞聯姻,更向馬志威表示自己懷孕。結果卓慧雲(林夏薇飾)冷靜沒動搖,仍要與馬志威結婚,謝采芝更被請離場。

楊茜堯安排了蔣基俊(馬志威飾)的前女友許安妮(謝采芝飾)出現破壞聯姻。(節目截圖)

謝采芝更向馬志威表示自己懷孕。(節目截圖)

謝采芝更向馬志威表示自己懷孕。(節目截圖)

現年25歲的謝采芝(Fefe)於《2019年度香港小姐競選》入圍最後五強,後加入TVB成旗下藝員。謝采芝當年於澳洲Methodist Ladies' College(墨爾本衛理會女子學校)攻讀工業設計,當時她只是大學Year 2,尚未畢業。謝采芝出身於中產家庭,媽媽於金融界做投資,而爸爸則是生意人,家底勁豐厚的她更自爆家住一千呎公寓,當年參選時更有沙田區議員龐愛蘭支持。

現年25歲的謝采芝(Fefe)於《2019年度香港小姐競選》入圍最後五強。(IG@f3_fe)

謝采芝出身於中產家庭,媽媽於金融界做投資,而爸爸則是生意人,家底勁豐厚的她更自爆家住一千呎公寓。(IG@f3_fe)

謝采芝現在主力拍劇,去年有份參演台慶劇《新聞女王》,今年則有份參演《黑色月光》。謝采芝亦有經營自己的影片頻道,推出自家製唱作歌《ilysm(I love you so much), it hurts》。

謝采芝現在主力拍劇。(IG@f3_fe)