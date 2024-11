「富四代」鍾培生一向言論出位,最近活躍於社交平台Threads,經常在別人的post留言,與網民積極溝通。最近,有一位網民在Threads出post說道:「長得好看又有錢的女生通常被認定大大或被包養 到底為甚麼」,而鍾培生則在留言回覆:「因為真的有很多是被包養。」下面的網友也有回覆他的留言,指由他說出口特別有說服力。

鍾培生一向言論出位,最近活躍於社交平台Threads。(ig@khdcheung)

鍾培生在網上留言。(網上截圖)

不少網民回覆鍾培生。(網上截圖)

鍾培生自己亦曾捲入與性感女星桃色緋聞,袁嘉敏前年忽然在社交網站炮轟鍾培生及其父鍾仁偉,怒斥兩人對她有「古怪要求」之餘,更寫道:「One year with the Cheung, what a nightmare.(與鍾氏在一起的一年,真是一場噩夢)」,引起全城熱議。袁嘉敏當時接受傳媒訪問時便大爆鍾培生會找她傾心事,還叫她每個電話收他一千蚊,對方的確有畀過,但後來她再畀便拒絕,而記者問她會否擔心鍾氏父子告其誹謗時,她便說不怕,更稱自己所說的都是真事。另外,亦有報道指出鍾培生提供的「經濟支持」,前前後後合共接近一百萬,非常犀利。

袁嘉敏爆鍾培生會找她傾心事,更稱對方叫她每個電話收他一千蚊。(Instagram/@candy_kamanyuen)

袁嘉敏容光煥發。(ig圖片)

袁嘉敏已正式移居英國生活。(ig圖片)

