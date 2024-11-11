張致恒40歲生日翌日雯雯放負狠話唔再乞 ：要死一齊死

前Boy'z成員張致恒（Steven）與老婆區燕雯，財困欠債講足幾年，婚後誕下4名兒子但長期表現相當負面。11月10日是STEVEN四十歲生日，但一家六口似乎連基本生存需要都欠奉，生日翌日雯雯發黑底白字圖直言：「要死一齊死。」



張致恒被雯雯撕破好爸爸形象 又出POST求救︰有冇人可以幫幫手

雯雯兒子呼吸唔到立刻去醫院 轟張致恒冷血謂：宜家仲有呼吸咪得

Steven張致恒在社交平台分享一家六口的全家福，照片鬆郁矇真實反映夫婦2人照顧4個年幼孩子的生活狀况。（IG：@stevencheung）

張致恆雯雯與四名兒子。（IG：@UGLY_MAMA）

早前Steven終的起心肝到地盤返工，但近日因開工不足又向外界求助。雯雯更在10月1日發文呻被騙：「一家嘅食飯錢都比你呃埋﹗」更直言有尋死念頭，令人擔心。雯雯11月11日早上發文直言不想再乞借：「今日11月11開始，我唔會再求人，唔會再問人借，我亦無可能一個借完另一個借俾我還不斷重複。我餓個月生活都係一樣，努力，改善，其實都係一樣。」

雯雯沉寂一排又出post。（IG：@UGLY_MAMA）

網民對4名兒子安危感到擔憂，雯雯萬念俱灰表示：「無屋住要趕就趕，無書讀要趕就趕，無飯開就大家坐喺度，無奶粉就喊，我不會再乞不會再求不會再哭，不會分開小朋友，不會放棄任何一個，不會放棄剩返2隻陪咗我9年嘅狗，要死就一齊死要餓就一齊餓。」雯雯對要人幫助沒完沒了的生活感到疲倦：「講咁耐點解死唔去？因為有好心人囉，但我不會再乞，不會再求。根本就沒完沒了，我真係好攰，夠。」而面對今年愛狗離世的雯雯亦表示：「今年連續3個走，乜都化，死唔可怕，最緊要大家齊正」，更坦言：「今年連續3個走，乜都化，死唔可怕，最緊要大家齊正。」

雯雯在STEVEN四十歲生日翌日揚言要死一齊死，令人擔心。（IG：@UGLY_MAMA）

雯雯在STEVEN四十歲生日翌日揚言要死一齊死，令人擔心。（IG：@UGLY_MAMA）