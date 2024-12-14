前港姐季軍嫁大馬首富孫仔成「千億孫新抱」　結婚3年宣布懷孕

現年34歲的前港姐季軍陳雅思（Bonnie）在2021年宣布與富三代DJ男友郭孟浚結婚，據知男方為馬來西亞首富、有「亞洲糖王」之稱的郭鶴年的孫仔，而陳雅思自嫁入豪門後就變得非常低調，甚少更新社交平台。日前陳雅思在IG公開懷孕喜訊，她寫道：「first came love, then came you 🤍」相中所見，陳雅思同老公在沙灘上留影，郭孟浚從後攬住陳雅思，兩人雙手搭着孕肚，幸福滿瀉！之後陳雅思又曬出獨照，可見她的孕肚已經十分大，她更留言：「I’m going to be a mother. 」可見她都十分期待成為媽媽！

陳雅思（Bonnie）是2016年港姐季軍。（IG@bonnieschan）

2021年宣布與富三代DJ男友郭孟浚結婚。（IG@bonnieschan）

日前公布懷孕喜訊！（IG@bonnieschan）

期待做媽媽！（IG截圖）

孕肚已十分大。（IG截圖）

恭喜恭喜！（IG截圖）

恭喜恭喜！（IG截圖）

陳雅思在2016年參選港姐奪得季軍後入行，主要擔任主持工作，當中她與黎耀祥、黎諾懿及丁子朗一起主持節目《歎得好健康》時，幾乎每集都換上不同款式的泳衣浸溫泉、做Spa等，憑驕人身材而備受關注。此外，陳雅思亦有參演劇集《溏心風暴3》及《荷里活有個大老千》，但工作機會及人氣相比起同屆港姐馮盈盈、劉穎鏇、張寶兒等相差甚遠，直至2020年正式離巢，她曾在接受《香港01》訪問時亦坦言：「可能我自己嘅性格未必好適合做娛樂圈，但而家都搵到自己適合自己嘅職業。」

陳雅思在2016年參選港姐奪得季軍後入行。（IG@bonnieschan）

港姐時期的陳雅思。（YouTube影片截圖）

《歎得好健康》有黎諾懿和黎耀祥主持，但最搶鏡的是港姐季軍陳雅思Bonnie。（影片截圖）

陳雅思火紅的泳裝的確是搶眼。（影片截圖）

陳雅思浸溫泉。（IG@bonnieschan）

好Fit！（IG@bonnieschan）

健康性感！（IG@bonnieschan）

Fit！（IG@bonnieschan）

婚後十分低調。（IG@bonnieschan）

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向來低調處理感情事的陳雅思在2020年11月曬出同男友郭孟浚十指緊扣的照片，公開戀情，翌年5月曬出被求婚的靚相，戴上巨型鑽戒的她幸福滿瀉。其後男方亦被迅速起底，原來郭孟浚是大馬首富郭鶴年孫仔，於史丹佛大學畢業後曾做過廣告、地產等工作，現任DJ和音樂製作人。郭鶴年家族顯赫，以經營白糖業起家，更有「亞洲糖王」之稱。不過成為「千億孫新抱」的陳雅思就十分低調，離巢後積極發展瑜伽事業，除了做瑜伽教練之外，更設立了自己的品牌。

2021年5月宣布婚訊。（IG@bonnieschan）

恩愛。（IG圖片）

富三代老公郭孟浚現任DJ和音樂製作人。（IG圖片）

大馬首富孫仔！（IG圖片）

積極發展瑜伽事業。（IG@bonnieschan）

做瑜伽導師。（IG@bonnieschan）

依然好Fit！（IG@bonnieschan）