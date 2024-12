前港姐季軍嫁大馬首富孫仔成「千億孫新抱」　結婚3年宣布懷孕

現年34歲的前港姐季軍陳雅思(Bonnie)在2021年宣布與富三代DJ男友郭孟浚結婚,據知男方為馬來西亞首富、有「亞洲糖王」之稱的郭鶴年的孫仔,而陳雅思自嫁入豪門後就變得非常低調,甚少更新社交平台。日前陳雅思在IG公開懷孕喜訊,她寫道:「first came love, then came you 🤍」相中所見,陳雅思同老公在沙灘上留影,郭孟浚從後攬住陳雅思,兩人雙手搭着孕肚,幸福滿瀉!之後陳雅思又曬出獨照,可見她的孕肚已經十分大,她更留言:「I’m going to be a mother. 」可見她都十分期待成為媽媽!

陳雅思(Bonnie)是2016年港姐季軍。(IG@bonnieschan)

2021年宣布與富三代DJ男友郭孟浚結婚。(IG@bonnieschan)

日前公布懷孕喜訊!(IG@bonnieschan)

期待做媽媽!(IG截圖)

孕肚已十分大。(IG截圖)

恭喜恭喜!(IG截圖)

陳雅思在2016年參選港姐奪得季軍後入行,主要擔任主持工作,當中她與黎耀祥、黎諾懿及丁子朗一起主持節目《歎得好健康》時,幾乎每集都換上不同款式的泳衣浸溫泉、做Spa等,憑驕人身材而備受關注。此外,陳雅思亦有參演劇集《溏心風暴3》及《荷里活有個大老千》,但工作機會及人氣相比起同屆港姐馮盈盈、劉穎鏇、張寶兒等相差甚遠,直至2020年正式離巢,她曾在接受《香港01》訪問時亦坦言:「可能我自己嘅性格未必好適合做娛樂圈,但而家都搵到自己適合自己嘅職業。」

陳雅思在2016年參選港姐奪得季軍後入行。(IG@bonnieschan)

港姐時期的陳雅思。(YouTube影片截圖)

《歎得好健康》有黎諾懿和黎耀祥主持,但最搶鏡的是港姐季軍陳雅思Bonnie。(影片截圖)

陳雅思火紅的泳裝的確是搶眼。(影片截圖)

陳雅思浸溫泉。(IG@bonnieschan)

好Fit!(IG@bonnieschan)

健康性感!(IG@bonnieschan)

Fit!(IG@bonnieschan)

婚後十分低調。(IG@bonnieschan)

向來低調處理感情事的陳雅思在2020年11月曬出同男友郭孟浚十指緊扣的照片,公開戀情,翌年5月曬出被求婚的靚相,戴上巨型鑽戒的她幸福滿瀉。其後男方亦被迅速起底,原來郭孟浚是大馬首富郭鶴年孫仔,於史丹佛大學畢業後曾做過廣告、地產等工作,現任DJ和音樂製作人。郭鶴年家族顯赫,以經營白糖業起家,更有「亞洲糖王」之稱。不過成為「千億孫新抱」的陳雅思就十分低調,離巢後積極發展瑜伽事業,除了做瑜伽教練之外,更設立了自己的品牌。

2021年5月宣布婚訊。(IG@bonnieschan)

恩愛。(IG圖片)

富三代老公郭孟浚現任DJ和音樂製作人。(IG圖片)

大馬首富孫仔!(IG圖片)

積極發展瑜伽事業。(IG@bonnieschan)

做瑜伽導師。(IG@bonnieschan)

依然好Fit!(IG@bonnieschan)