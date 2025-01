早前有「商台女員工」流出今屆叱咤名單,其中容祖兒的《九秒九》會攞十大歌曲獎,當時容祖兒出活動時被問會否出席頒獎禮,她回答是:「唔會,我唔賣關子。(商台女員工話你會攞獎。)係咩?咁你哋鍾唔鍾意吖?鍾意就得㗎喇!(萬一攞獎呢?)咁我過嚟囉,睇吓點啦。」

容祖兒今晚相隔六年,再踏叱咤舞台。(梁碧玲攝)

而今晚,容祖兒真的憑《九秒九》奪得「叱咤十大第三位」,正當大家都估容祖兒會否出現時,身穿一襲紅白裙的容祖兒驚喜現身領獎,這也是她繼《2018年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》憑《心之科學》首次奪得「至尊歌曲大獎」後,相隔六年再踏叱咤頒獎台,全場掌聲雷動。

容祖兒現身叱咤頒獎台,令觀眾驚喜萬分。(梁碧玲攝)

容祖兒先多謝歌曲《九秒九》的製作團隊和她的夥伴,幫她完成這首歌,她都希望如果將來大家有需要找她幫手的話,她都會九秒九「Just let me know」。之後容祖兒又感觸說:「好耐無喺度見到大家。」全場再報以熱烈掌聲和尖叫聲。她續言:「如果大家掛住我嘅話,我亦都係隨時趕到㗎!Just let me know,多謝大家!」另,早前容祖兒受失聲困擾,但今晚見她已回復狀態。

容祖兒台上表現感觸。(梁碧玲攝)