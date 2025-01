鍾鎮濤(阿B)與太太范姜素育有兩女鍾懿及鍾幗,日前鍾幗迎來15歲生日,范姜在IG曬出為囡囡慶生的照片,並寫道:「Happy 15th birthday to my little miss sunshine ☀️❤️🎂」相中所見,身穿灰色緊身衫的鍾幗電了一頭捲髮,化上淡妝戴了耳環,少女味十足!范姜又曬出鍾幗細細個對着蛋糕蠟燭許願的舊照,可見鍾幗長大後變化不小,相信過多幾年就同家姐一樣靚女!

鍾鎮濤同三個女兒。(IG@fan_fan_fanchiang)

一家人。(IG@fan_fan_fanchiang)

鍾懿同爸爸一起出席活動。(微博@鍾鎮濤)

鍾懿已正式出道。(微博@鍾懿Blythe)

有台型。(IG@blqthe)

鍾懿大曬火辣比堅尼照。(IG@blqthe)

一身古銅色膚色十分搶鏡。(IG@blqthe)

大展健康性感美!(IG@blqthe)

比堅尼照。(IG@blqthe)

鍾幗迎來15歲生日。(IG@fan_fan_fanchiang)

少女味十足。(IG@fan_fan_fanchiang)

型。(IG@fan_fan_fanchiang)

可愛。(IG@fan_fan_fanchiang)

鍾幗。(IG@fan_fan_fanchiang)

鍾鎮濤曾有兩段婚姻,他與首任太太章小蕙育有一子鍾嘉浚及一女鍾嘉晴,二人離婚後大仔曾隨媽咪到美國生活,而女兒鍾嘉晴就由爸爸撫養。2014年鍾鎮濤與范姜素貞再婚,鍾嘉晴與兩個細妹一直感情要好,相處融洽。其實鍾幗細細個就已經跟着爸爸上舞台,完全不怯場,但鍾幗作風愈大愈低調,不過早前鍾鎮濤曾上載了一段同囡囡夾Band的影片,並寫道:「我最小閨女鍾幗與前輩們玩樂隊,姐姐鍾懿全力支持,這是我踏入2025年最開心的一刻 ,與大家分享💖🎸🎸🎸」片中鍾幗負責彈結他,鍾鎮濤就唱歌,兩父女非常合拍!

幸福!(IG@fan_fan_fanchiang)

鍾幗細細個就已經跟着爸爸上舞台,完全不怯場。(微博@鍾鎮濤)

12歲生日。(微博@鍾鎮濤)

夾Band。(影片截圖)

夾Band。(影片截圖)

夾Band。(影片截圖)

夾Band。(影片截圖)

鍾鎮濤(阿B)同兩個女感情好好。(微博@范范你真好看)

後台照。(IG@fan_fan_fanchiang)