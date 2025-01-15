「五索」鍾睿心成新一代最強小三　拍片教人釣金龜認與何太同類人

34歲「五索」鍾睿心（Rachel）已成新一代最強「進擊的小三」，日前被影到比她大32年的大生銀行主席馬清鏗在餐廳熱吻，Rachel之後接受《香港01》訪問時大方承認自己是第三者，並說：「小三比正宮更有錢，有錢比結婚更重要」！Rachel拍片以「富婆」自居，完全不介意分享「致富」心得，曾教裕美怎樣釣金龜，又承認自己與何太是同一類人。

Rachel公開自己第三者身份，與富商馬清鏗拍拖9年。（讀者提供）

雖然Rachel已是五孩之母，但身材依然fit爆，經常與拍檔裕美比拼身材，她曾在ig公開自己25歲生完第一個小朋友，與34歲生完第五個小朋友的對比圖，竟完勝9年前的自己，她自信地留言：「身材是經營出來的，我不是天生瘦…….」。

Rachel覺得身材管理都好重要。（ig@5kidsokma）

裕美經常被取笑平胸，於是搵咗件「裝大胸」衫。（ig@5kidsokma）

Rachel自豪身材真材實料。（ig@5kidsokma）

着泳衣拍片。（ig@5kidsokma）

生完五個依然好fit。（ig@5kidsokma）

Rachel自爆每日做豐胸療程。（ig@5kidsokma）

除了身材管理得好，Rachel還有教授釣金龜的心得，她說：「首先要有一個悲情嘅故事，幻想自己係韓劇女主角，阿爸必須吸毒、阿媽必須做雞養全家、阿哥必須係殘廢嗰種。但市面上好呢啲故事，開頭要有個反差感，好活潑嘅女仔。」大約半年左右，便忽然致電有富豪男友爆喊，Rachel七情上面玩苦情：「我阿爸又吸毒、阿哥又......我受夠嘞，好憎呢個屋企，冇1千萬借住1百萬俾我先，對唔住呀BB。」然後狠狠cut電話，她指男方的英雄主義便會浮現，翌日雙倍數額便會進入銀行戶口，這便能成功獲買樓首期。

教人釣金龜。（ig@5kidsokma）

要有一個好悲慘身世。（ig@5kidsokma）

之前要扮到好活澄。（ig@5kidsokma）

最後就爆喊攞錢。（ig@5kidsokma）

對於去年76歲何伯與年輕逾30歲的內地婦人極速再婚，何太遷怒何伯未能調動與細女聯名戶口的450萬，日日開live鬧爆對方。Rachel透露自己亦是在大埔街市附近長大，居住環境充斥曱甴老鼠，但她一向鍾意向上爬，完全不會看「窮人新聞」，她說：「由細到大自動會filter咗一啲窮嘅新聞，如果講啲咩豪門爭產案、咩豪門嫁入百億少奶嗰啲，我就好想睇。」在裕美極力推介下，Rachel表示有認真看了幾段何生何太的片，她說：「睇唔出佢（何太）笑位喺邊，我平時同佢講嘢語氣同做埋啲嘢大部份都係一樣，貪另一半錢係好正常。」

Rachel話一向唔鍾意睇窮人新聞。（電視截圖）

Rachel話睇咗少少何生何太故事，覺得唔好笑，因為平時自己都係咁。（小紅書圖片）