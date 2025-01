陳凱琳曬10年前合照　《四個女仔三個BAR》滿足呢個條件開續集

無綫劇集《四個女仔三個BAR》於2015年1月26日首播,播出至今剛好10年。該劇幾位女主角包括陳凱琳、劉佩玥、陳瀅以及何雁詩,與男主角黃智賢、鄭子誠以及林景程,還有該劇編導陳維冠、編導鍾國強,日前便一起re-union,約埋聚餐聯誼,陳凱琳還把當日的靚相和大合照放到社交網上分享。

陳凱琳,第一部主演嘅劇集就係《四個女仔三個BAR》(2015),其實成績唔差,全劇平均收視都有24點,最高仲試過32點。(官方圖片)

《四個女仔三個BAR》

陳凱琳留言寫道:「咁就10年啦!Who still remembers our names from 四個女仔三個 Bar? 👧👙 it’s Baaaar, not BRA 🤣」而她在IG story就post了一段他們當日re-u聚餐的短片,寫上:「四個女仔三個 Bar 開績集? 」片中編導陳維冠就宣布一個消息表示:「我哋《四個女仔三個 Bar》就十周年啦,搵到sponsor我哋就開二啦。」說罷眾人齊齊拍掌歡呼。陳凱琳還曬出一張她們四個女仔10年的合照,從今次re-u靚相中可見她們四個靚女的樣貌跟10年前幾乎沒分別,個個都keep得好好。

(左起) 何雁詩、陳瀅、劉佩玥、陳凱琳十年前個樣。

宣布開拍績集?

(左起) 陳凱琳、何雁詩、陳瀅、劉佩玥齊齊re-u。

(左起) 陳瀅、劉佩玥、陳凱琳、何雁詩齊齊re-u。

劉佩玥首次拍攝無綫電視劇集《四個女仔三個Bar》,飾演個性樂觀、心地善良的見習事務律師「曾可欣(Holly)」,開始漸為觀眾認識。(劇照)

黃智賢在2015年劇集《四個女仔三個BAR》中再度擔任第一男主角,飾演大律師范智毅(范大狀),演技再次獲得肯定,攀上演藝事業小高峰,之後他於多套劇集擔正做「男一」。(Youtube影片截圖)

