2025風生水起｜葉蒨文被批「神怪」 爆曾遭監製指適合演精神病人

《2025風生水起》昨晚（3日）一集的「開運搵師傅」環節，嘉賓是被列為女神級別的無綫小花李芷晴（Stephanie）及葉蒨文（Sophie）。近期人氣急升、本身擁中國舞12級資格的Sophie，透露有意向打女路線發展，希望將學過的技能派上用場；對於Sophie的事業運，玲玲師傅直指她適宜拍劇以及演一些古靈精怪的角色：「佢適合演啲少人演嘅角色，例如聾啞人士或者自閉症，佢會演得好好。」Sophie聞言即和應：「之前喺藝訓班，有監製叫我演一場戲，然後佢就話：『你都幾啱演精神病人』。」玲玲師傅還補充指Sophie做主持「搞亂檔」居多。

至於被批為適合向主持方向發展的芷晴，被玲玲師傅讚學習能力高，但因受「焦慮星」影響，容易有負面思想：「佢諗得比較多，可能好後生就會諗：『哎吔，老咗嘅時候，我有幾多退休金呢？』」談到兩位女神姻緣，玲玲師傅指芷晴「嫁得相當唔錯」，至於Sophie的對象則無論年紀或是地域距離都需要遠一點，並直指Sophie感情問題複雜：「因為佢感情思維唔多正路，容易鍾意，但又唔容易滿足。」

師傅一話Sophie感情思維唔多正路時，Sophie個樣即刻哭笑不得。

家燕姐大爆Yumi兒時趣事：佢一開門就跳住入課室

至於明晚（5日）一集「開運搵師傅」環節嘉賓，則是同為《聲夢》畢業生的鍾柔美（Yumi）及張馳豪（Aska），家燕姐還大爆Yumi小時候在家燕媽媽藝術中心上課時的小趣事，家燕姐說：「佢六、七歲時嚟我中心度學唱歌跳舞，嗰時佢係一開咗度門就跳住入嚟。同埋我好欣賞佢好專心，每次一上完堂，佢都會對住鏡自己再跳吓。」家燕姐還大爆Yumi凡事以學業為重，對此Yumi坦言先應付好學業，是她排解壓力的方法：「有段時間真係好崩潰，我唔知道可以點平衡學業同工作上嘅嘢，後來我知道我一定要做完學業上嘅嘢先，剩番嘅時間就做自己鍾意嘅嘢，咁就可以做得開心啲。」Aska則被批指「做生意好易唔見錢」，另外玲玲師傅還會點評Aska與Yumi的合拍度。

今晚一集嘉賓有家燕姐讚口不絕嘅區永權。

至於丞丞師傅，除會和大家開心Share蛇年攝太歲吉日，還會教大家攝太歲的正確方法。丞丞師傅還和家燕姐到了黃美棋位於將軍澳的餐廳，品嚐美棋BB餐廳的特色美食之餘，還會教做了六年飲食生意、現時坐擁四間餐廳的美棋BB，如何坐旺財運，以及蛇年對甚麼類型的飲食業最為有利。

一聽到讀書運唔強，Yumi個樣即刻勁贊同。