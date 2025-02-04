釗峰Vian阿珙Nowhere Boys創意拜年 Ken祝腸道健康

歌手梁釗峰與樂隊Nowhereboys Boys主音陳維諾（Van）和結他手林宇翔（Ken）、「長腿小師妹」連家穎（Vian）和演員洪瑞珙，以自己的名字融入祝福語互相拜年，個個玩「食字」創意十足，更掀起哄堂大笑，寓意新年人人歡樂，笑口常開！

首先是結他手Ken說：「我林宇翔祝各位『腸』（翔）道健康！」身旁Van笑到氣咳，援一援才能繼續：「我陳維諾祝大家『樂』（諾）也洋洋！」Vian說：「我連家穎祝大家『年年』（連）有餘！」身為師兄的釗峰示範一字多用，說：「我梁釗峰祝大家『超』（釗）美滿、超幸福，蛇年大豐收！」壓軸的阿珙最得戚，因為他全名三個字都充滿喜慶，說：「我洪瑞珙祝大家『鴻』（洪）運當頭、靈蛇獻『瑞』、福星『拱』（珙）照！」全場掌聲。

釗峰Vian阿珙Nowhere Boys創意拜年。

新界村民Ken農曆新年特別多傳統習俗，他說：「其中一樣，每年踏入大年初一全村一齊拜土地公公，所有村民都同一時間去同一個寺廟拜土地，然後村民互相拜年，好熱鬧、好開心。」Van表示每年大年初一與家人登山迎新年，他說：「行山係我屋企嘅習俗，出發前會食好多糕，而我屋企興食蘿蔔糕點蠔油，細個以為人哋都係咁，長大後先知道只有我屋企人係咁樣食！」眾人表示驚訝。

小師妹Vian自爆每年家人整蘿蔔糕時，她都負責搗亂，說：「每年我都係負責切蘿蔔絲，但我會一邊一邊偷食，試味，經我手通常無咗一半！」釗峰雖然家裏沒有特別習俗，但他初一第一件事就是向父母拜年，重點是𢭃利是，笑說：「收利是一刻好幸福，感受到父母滿滿嘅心意。」胖胖的阿珙坦言家中習俗與食有關，他說：「我屋企新年會炸好多肉丸，而且會以不同形狀呈現變成不同菜式，食落其實係一樣，好搞笑！」