麻雀女王追男仔｜葉念琛高海寧馬國明首現身謝票爆滿︰好有滿足感

王晶及葉念琛爆笑領軍－蛇年賀歲片《麻雀女王追男仔》現正熱映中，由高海寧、馬國明、陳家樂、陳靜、李尚正、許紹雄、林盛斌 (#BOB)、「最強Body」郭珮文、「新一代魯芬」張錦霞霞姐及文佐匡等攜手演出。

導演葉念琛、高海寧、馬國明日前蛇年首度現身，出席《麻雀女王追男仔》一連幾場謝票場，場面墟冚。在場的粉絲高舉大牌及應援物品，齊心祝賀偶像：「祝《麻雀女王追男仔》票房大賣！」三位更相當「寵粉」，於戲院大堂跟觀眾逐一合照，以致人龍打爆戲院，令戲院現場水泄不通。

馬國明高海寧日前蛇年首度現身，出席《麻雀女王追男仔》一連幾場謝票場，場面墟冚。

對於觀眾反應熱烈，三位大表興奮，感謝一眾支持者捧場。導演葉念琛說：「好開心，觀眾反應好好，佢哋好唔捨得我哋走，希望反應好啲，我哋繼續謝票。」女主角高Ling笑指：「我覺得佢哋（觀眾）好熱情呀，頭先一入戲院佢哋就歡呼歡迎我哋，我覺得可以多啲謝票，等我哋可以多啲互動，同埋可以同觀眾『恭喜發財』吖嘛！」；至於男主角馬明指：「最開心係見到佢哋（觀眾）睇得好開心，睇完戲又好開心，感受到電影喺新年帶到歡樂畀大家，所以好有滿足感！」

高Ling當日早上從美國工作返港，甫落機即加入謝票相當有心，而導演葉念琛當日更提早到戲院，視察觀眾反應，他透露：「大家睇到笑位好開心，至於感動位又感動到大家，賀歲片最緊要將歡樂同感動帶畀觀眾！」而導演及兩位演員更袋住一些超高難度的麻雀問題，即席考驗觀眾，導演笑言：「佢哋都答到呀，好犀利呀，其實我都答唔到呀！」高Ling及馬明更呼籲觀眾繼續入場支持，馬明更預告「希望再揀多啲場次嚟謝票！」

談到蛇年新年願望，三人一條心都是從電影出發，導演葉念琛說：「希望更多人入場支持《麻雀女王追男仔》」；高Ling則表示：「+1，希望票房大賣！」；而馬明則簡單直接說：「票房越高越好！」

導演葉念琛、高海寧、馬國明日前蛇年首度現身，出席《麻雀女王追男仔》一連幾場謝票場，場面墟冚。