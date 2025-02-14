TVB收視福將被捕獲教育學院下課　被同學仔揭私下人品

53歲的馬浚偉曾經在TVB拍過無數的經典電視劇，被譽為「TVB收視福將」！他現任新城首席營運總監，上任後成立「音樂統籌委員會」(簡稱：音統會)，為新城廣播的4大音樂榜以公平、公正、公開選出每首登榜歌曲，再以公正亮麗的成績表派發給在過去一年付出過努力的歌手及音樂創作者。除了繁忙的工作外，他現時亦是香港教育大學的學生，而最近有網民在小紅書分享偶遇馬浚偉下課的瞬間，並且分享合照揭馬同學私下人品！

馬浚偉曾經在TVB拍過無數的經典電視劇，被譽為「TVB收視福將」！（資料圖片）

馬浚偉成為新城首席營運總監。（鄺鈺瑩攝）

該名網民指自己的身份是馬浚偉同一間大學的學生，並憶述偶遇馬浚偉的過程：「入學前就知道跟馬同學一樣的專業，奈何一直沒有機會碰見過他。 」之後發文者網民又繼續分享馬浚偉主動親民禮貌地說：「你們讀的是什麼專業呀？」接着發文者又大方向馬浚偉表示：「跟你一樣都讀MTeach（我一定要跟我媽分享合照！我媽媽很喜歡你他也很好地跟我們聊了一下專業課程） ，今天的上課日真有趣 ，你讓我很開心 #港碩 #香港研究生 #香港教育大學 #偶遇明星 #明星合照 #馬浚偉！」馬浚偉即使現階段甚少接拍劇集，不過依然也相當有觀眾緣，合照中可見他當天以短髮示人兼且戴上圓框眼鏡，而服裝則穿上藍色西裝外套配上恤衫打領呔，打扮非常具有文青氣質，十分有型！

馬浚偉現時是香港教育大學的學生。（Facebook圖片）