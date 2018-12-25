【2018回顧】十大最多人關心嘅娛樂新聞　Gordon哥哥竟然係第一？

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第十位－薛家燕娶新抱變超豪奶奶　巨型龍鳳鈪拳套咁大

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第九位－【跳躍生命線】精彩片段逐格重溫 編審親解片尾洋蔥獨白隱藏訊息

https://www.hk01.com/article/256873

第八位－【有片】日本諧星狩野英孝南非拍真人騷 同獅子自拍發生悲劇？

https://www.hk01.com/article/259429

第七位－【專訪】王祖藍一樣會偷食？ 「我乜都有點解仲係唔滿足」

https://www.hk01.com/article/260999

第六位－【BB來了】The Rock學做好爸爸 陪女友入產房：這過程改變你一生

https://www.hk01.com/article/209769

第五位－【萬千星輝】蕭正楠宣布同黃翠如已成夫婦：多謝你令我更識照顧人

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第四位－【萬千星輝】頒獎禮睇唔到的真面目 李佳芯攞獎後狂喊

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第三位－黃子恆連約豐滿歌手迪子3次上門 叫對方提供服務：交流都好重要

https://www.hk01.com/article/267848

第二位－【同理．繼續走】過來人馬浚偉談情緒病：無心之言將人推落深淵

https://www.hk01.com/article/271565

第一位－【專訪】蕭徽勇蔬果汁斷食大法60日減60磅：一定要做足事前功夫！

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