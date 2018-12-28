18年後集齊四大天王合照圓少女夢　阿Sa：多年嘅努力

90年代香港的四大天王（張學友、劉德華、黎明、郭富城）是許多人追捧的偶像，至今他們的魅力仍然沒法檔，連大明星阿Sa（蔡卓妍）都係他們的粉絲。經過18年的努力之後，她於近日終於集齊四大天王的合照，一圓她兒時的夢想搞到她不知幾開心，同時亦令好多人羨慕啊！

阿Sa經過18年終於集齊四大天王合照。（視覺中國）

最近因為天王劉德華開演唱會的關係，阿Sa就趁機到後台見偶像順道影相留念，加上早年已經集齊三位天王的合照，事至今日她終於集齊四條King，令她超級興奮：「經過我多年嘅努力，鍥而不捨嘅精神，終於畀我集齊四大天王嘅合照。」唔少粉絲相當羨慕好葡萄。但原來唔講唔知阿Sa細個鍾意他們鍾意到同同學分黨派，甚至於日日寫信嗌交添。但最意想不到的是細個的偶像竟離她咁近，到36歲成功集晒佢哋郵，笑這一組照片係「前世拯救地球系列」可以招喚神龍了，認真搞笑。

阿Sa同四大王合照笑容完全一致。（網上圖片）

見阿Sa這位小迷妹同四大天王合照都笑到見牙唔見眼，不過重點係天王們的姿勢最有趣。同劉德華手握手做個好朋友；孖歌神張學友肩搭肩似兄妹；舞王郭富城單眼微笑好俏皮；黎明企定定單手插袋好型仔，但同時令網友懷疑阿SA係唔係key上去的，皆因她四張相嘅笑容都一樣，但阿SA就回覆：「過獎過獎」非常幽默。