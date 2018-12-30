【人住公屋我住公屋】黃秋生帶大家遊走丹麥　過千呎公屋幾錢租？

《人住公屋 我住公屋》是ViuTV的一個綜藝節目，節目分別到訪新加坡、日本、丹麥、法國、奧地利和西班牙等國家參觀當地有代表性的公屋，再與香港公共房屋和劏房作對比。最新一集由黃秋生帶大家到丹麥首都哥本哈根，看一看當地的公屋有幾巴閉。

今集由黃秋生帶大家走訪丹麥首都哥本哈根的公屋。

秋生節目一開頭就說：「萬幾蚊港紙住豪宅，我都唔知講咩好喇！」無錯，你並沒有看錯，這是一個講公屋的節目，而哥本哈根的公屋隨要過萬元港紙！不過，雖然比起香港的公屋貴很多，但哥本哈根的居民對公屋的看法其實並不像香港人般，在節目的幾個街頭訪問中，都明顯地顯示出居民認為公屋是給有需要的人去住，並不應該濫用。而最令人妒忌的是，哥本哈根的公屋是有設計師專門設計，而且曾奪得2018年丹麥建築師協會的「LILLE ARNE」獎項。而丹麥BL社會房屋組織聯會市席就說，世界其他地方提到公屋時，通常認為是給社會低下階層住，但在丹麥則認為是全社會都應該可以享用（編按：所以唔平），是社會福利，不應該叫公屋，是「普通房屋」。當秋生聽到之後，抵死地說：「唔特別？畀香港人聽到又喊，人哋公屋係搵設計師設計㗎，仲拎埋獎！」

唔講咁多，即刻睇吓「普通房屋」有幾巴閉！

丹麥約有兩成人口係住公屋。

而公屋每月平均租金係7000港紙。

睇個外觀已經好吸引，呢位就係設計師。