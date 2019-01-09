Wanna One賴冠霖宣布開微博　Cube娛樂闖內地唔預Elkie莊錠欣？

韓國男團Wanna One在過去的除夕完成一年半合約，現時11位成員姜丹尼爾、邕聖祐、朴志訓、裴珍映、賴冠霖、金在奐、河成雲、朴佑鎮、黃旼炫、尹智聖、李大輝除了準備本月24至27日舉行的Wanna One最後一次演唱會外，也在發展個人事業。其中，賴冠霖今日（9日）開啟微博帳號，正式打開內地發展之路。

賴冠霖今年第一個行程是前往北京工作。（網上圖片）

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賴冠霖今日在微博發布影片，親自宣布成立官方微博，希望粉絲透過微博向他傾訴，賴冠霖又透露未來數天都在北京，所以想粉絲推薦北京的美食和好去處。其實今次不是賴冠霖第一個內地工作，早於去年，賴冠霖便曾為韓國美容品牌Dr.Jart+擔任中國代言人，曾創出每三分鐘售出一萬盒面膜的銷售佳績，所以未來賴冠霖發展之路被內地歌迷看好。

賴冠霖拍片宣布開設個人微博。（網上截圖）

「好好榜樣」昨日公布賴冠霖、PENTAGON的閆桉、(G)I-DLE的雨琦和舒華為旗下藝人。（網上截圖）

另外，內地一間名為「好好榜樣」的娛樂公司昨日宣布同屬Cube娛樂的賴冠霖、PENTAGON的閆桉、(G)I-DLE的雨琦和舒華為旗下藝人，相信「好好榜樣」是與Cube娛樂攜手合作經營內地市場業務的公司。不過，有眼利的粉絲發現「好好榜樣」原本計劃公布5位合作藝人，但現時只公開了4名偶像，估計該名沒有披露的藝人為CLC香港成員Elkie莊錠欣。有Cheshire（CLC歌迷）批評「好好榜樣」此舉實在對CLC和莊錠欣本人不公平，也有網民推測只是Elkie為CLC新歌作準備，有可能稍後才加入「好好榜樣」。

有粉絲發現「好好榜樣」去年的招聘廣告有莊錠欣的剪影，但昨日發布的藝人之中卻沒有莊錠欣的身影。（網上圖片）

粉絲紛紛質問「好好榜樣」為何沒有公布莊錠欣是旗下藝人。（網上截圖）

亦有網民認為莊錠欣沒有加入「好好榜樣」，或與準備CLC新歌有關。（資料圖片）