歐陽震華上央視演唱《東方之珠》　現場觀眾勁「陶醉」網友批難聽

「無綫福將」歐陽震華（Bobby）近幾年開始減產，自從前年接拍台慶劇《誇世代》後，就一直未有拍劇的消息。近日，有網友發現Bobby早前為中央電視台音樂頻道（CCTV-15）舉行的《2018星光璀璨演唱會（第三季）》擔任演唱嘉賓，其用港式普通話唱經典國語歌《東方之珠》，引起不少爭議，更有網友稱要立即去聽由1986年推出，由羅大佑演唱的原裝版本洗洗耳！

Bobby應該係真唱喎！(網上截圖)

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大家又覺得Bobby唱成點？

相信現場觀眾就覺得好動聽喇！(網上截圖)

其實Bobby自1991起，曾為劇集《香港新姿態》、《美味天王》、《金裝四大才子》以及《尖子攻略》獻唱主題曲以及插曲外，亦曾與林保怡和薛家燕合唱。雖然迴響不大，但歌喉都算是不過不失。

周不時都會去登台！(微博照片)

雖然Bobby近年暫未有拍劇計劃，但他在內地人氣相當強勁，微博更累積超過158萬粉絲關注。他周不時亦會返到內地地登台唱歌搵真銀，包括：上海、合肥、長春、昆明、中山、張家界、長春以及湖南等，十足開巡迴演唱會一樣！而Bobby在央視演唱《東方之珠》，引起不少爭議，相信只是一時失手，但現場觀眾依然聽得如癡如醉，可見Bobby魅力不減！