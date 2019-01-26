《生化危機》殺入公仔箱！劇集將延續第6集結局　Alice有望回歸？

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電玩《生化危機2 重製版》（Resident Evil 2 Remake）推出在即，最新消息又指出此知名IP即將躍上小螢幕。根據Deadlin報導，Netflix與系列電影製作公司Constantin Film合作打造《生化危機》（Resident Evil）劇集，目前正在前期開發階段。

據悉劇集版《生化危機》將拓展原有電影宇宙，探索雨傘公司（Umbrella Corporation）的黑暗運作，以及T病毒（T-Virus）爆發後造成的世界新秩序，並注入粉絲期待看到的經典元素與彩蛋。

劇集版將延續《生化危機》喪屍故事，點圖欣賞更多劇照▼

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改編自同名電玩遊戲、Paul W. S. Anderson執導、美娜祖華維茲（Milla Jovovich）主演的《生化危機》系列電影於2002年推出首集，至2016年《生化危機：終極屍殺》（Resident Evil: The Final Chapter）共6集，在全球締造12億美元票房，是目前最賣座的電玩改編系列電影。

該系列結束後，Constantin Film一直計畫重啟新篇章，與潛在的電視影集。上個月已延攬《鯊海47米》（47 Meters Down）導演Johannes Roberts計劃重啟電影，如今又傳出與Netflix合作影集版，這樣粉絲們可以認真期待了。

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【本文由「DramaQueen電視迷」授權轉載。】

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