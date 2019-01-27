韓國YouTuber JJ公開極速瘦身塑形秘訣：絕對不要日日做運動！

減肥可以說女人的終身事業，時刻都要提醒自己「管住嘴、邁開腿」，由肥到瘦絕對是一個艱辛的心路歷程。不過，現在大家不再一味追求纖瘦，更多的偏向塑形，擁有健康緊緻的身材才是終極目標。

韓國知名YouTuber「JJ（박지은）」憑藉玲瓏浮凸的曲線、緊緻性感的肌肉線條圈粉無數，最近，她在韓國綜藝節目《Body God》（나는 몸신이다）中親自為大家解畫塑形過程。

其實JJ以前也是一位「肥妹」，看她2012年的照片，個肚大到好似陀B，到了2017年時，JJ完全「改頭換面」，露出誘人的蜂腰同馬甲線。

JJ由2012年至2017年的身材變化圖。（視頻截圖）

看到JJ的身材有如此大的轉變，相信不少人都以為她每日都在做運動以及吃沙律或者雞胸肉，然而她的秘訣是：「絕對絕對不要每日做運動、不要節食，以及在（跑步機上）跑步減肥。」其後還建議：「每星期運動兩至三次，最多三至四次，每次不超過一小時。」完全是「反其道而行」。

JJ在節目中表示，一塊脂肪等於600g，由2012年到如今，她總共減掉了33個600g的脂肪，相當驚人。（視頻截圖）

其實這個說法是有根據的，因為過量的運動伴隨極端節食會令身體的新陳代謝率受到影響，過量的有氧運動（包括跑步、游水、跳繩等）會削弱肌肉量，而肌肉消耗熱量是脂肪的10倍，如果肌肉不足，運動效能反而降低，而極端節食導致營養不足，無法提供足夠的能量，可能會有反效果。

有學員照足方法練了6個星期，體態便有明顯變化，不止背部線條變得挺立，臀部線條都有提升。（視頻截圖）

所以其實大家見到JJ並非紙片人，相反她比較結實，身材曲線突出，整個形態非常健康，在瘦身的同時，也鍛煉到肌肉，塑造出傲人的曲線。

JJ的塑形方法不止可以消脂，還可以塑形，令身體線條變得緊緻優美。（IG圖片 ）

點擊下圖看完整步驟，每組重複4次：