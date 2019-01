【張學友演唱會】尾場完美落幕　學友爆叫停原因：我想繼續進步

張學友《A CLASSIC TOUR學友.經典世界巡迴演唱會2019香港站再現篇》今晚(29日)落下帷幕,學友連唱40首膾炙人口的金曲,同大家分享肺腑之言,可以在香港結尾,學友也倍感開心。其實這個演唱會不止是學友個人巡迴演唱會紀錄,也是華人巡迴演唱會的最多紀錄,相當犀利。

歷時兩年三個月零八日時間,巡演97個城市,走過233場,這個Tour經歷了這麼長時間,學友也說「唔成為人生嘅一部分好難」,現在圓滿結束,學友笑言自己「有種失業嘅感覺」,第一件事就是想「聽日點呢?下個禮拜做咩呢?」似是失去人生目標一樣。

學友之前呼籲大家把是次演唱會的「花籃變善款」,將心意捐贈去慈善機構「快樂港仁」,再加上學友捐贈的門票作為慈善義賣,兩次香港站共籌得110萬港元。(葉志明攝)

除了學友的歌聲引人入勝之外,學友的服裝、舞台、燈光等也是巡演裏面的亮點。今次的舞台由學友本人構想,工程總監李國海先生負責搭建,學友說:「呢個舞台帶到過法國英國新加坡日本……要將香港模式演唱會帶到去世界各地。」整場騷學友一共換了9套服裝,款式分浴袍式外套、西裝套裝,以及燕尾服,件件都別出心裁,堪比一場fashion show,原來負責創作暨美術總監的是奚仲文先生,陳華國先生負責設計服裝,學友透露:「今晚嘅衫全部係新衫,趕製出嚟嘅,都係第一次着!」而全場的燈光也非常絢麗,鐳射、小燈泡等變幻莫測,五光十色,連螢光棒也隨著節奏變化,可謂是一場視聽視覺盛宴。

不講不知,原來握手環節得香港場有,學友自豪的說:「我自己覺得呢個係香港嘅經典模式,我哋香港嘅表演模式仲係得嘅!」(葉志明攝)

+ 2

學友用了大約10分鐘的時間,現場多謝台前幕後的所有工作人員,歷時兩年三個月零八日時間,巡演97個城市,走過233場,儘管學友表示事前已告知自己要控制情緒,但說話講到中途,他也難忍淚水,幾次哽咽,百感交集:「係,係唔捨得。我叫停嘅原因,係我想繼續進步,同我成個團隊好開心繼續落去,我好想好想喺我覺得我仲可以進步嘅時候,去做多啲嘢挑戰我自己,this is my pleasure to work with you guys!」

雖然當晚沒有10次encore,不過都兌現承諾「唱到盡」,連唱14首經典金曲,全場一齊大合唱,氣氛high爆,觸動人心。

學友在最後也大聲說出期望:「希望過多10年之後,如果我再開演唱會,仲可以見到你哋。」(葉志明攝)

點擊下圖觀看演唱會情況: