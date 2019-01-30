【張學友演唱會】尾場完美落幕　學友爆叫停原因：我想繼續進步

張學友《A CLASSIC TOUR學友．經典世界巡迴演唱會2019香港站再現篇》今晚（29日）落下帷幕，學友連唱40首膾炙人口的金曲，同大家分享肺腑之言，可以在香港結尾，學友也倍感開心。其實這個演唱會不止是學友個人巡迴演唱會紀錄，也是華人巡迴演唱會的最多紀錄，相當犀利。

歷時兩年三個月零八日時間，巡演97個城市，走過233場，這個Tour經歷了這麼長時間，學友也說「唔成為人生嘅一部分好難」，現在圓滿結束，學友笑言自己「有種失業嘅感覺」，第一件事就是想「聽日點呢？下個禮拜做咩呢？」似是失去人生目標一樣。

學友之前呼籲大家把是次演唱會的「花籃變善款」，將心意捐贈去慈善機構「快樂港仁」，再加上學友捐贈的門票作為慈善義賣，兩次香港站共籌得110萬港元。（葉志明攝）

除了學友的歌聲引人入勝之外，學友的服裝、舞台、燈光等也是巡演裏面的亮點。今次的舞台由學友本人構想，工程總監李國海先生負責搭建，學友說：「呢個舞台帶到過法國英國新加坡日本……要將香港模式演唱會帶到去世界各地。」整場騷學友一共換了9套服裝，款式分浴袍式外套、西裝套裝，以及燕尾服，件件都別出心裁，堪比一場fashion show，原來負責創作暨美術總監的是奚仲文先生，陳華國先生負責設計服裝，學友透露：「今晚嘅衫全部係新衫，趕製出嚟嘅，都係第一次着！」而全場的燈光也非常絢麗，鐳射、小燈泡等變幻莫測，五光十色，連螢光棒也隨著節奏變化，可謂是一場視聽視覺盛宴。

不講不知，原來握手環節得香港場有，學友自豪的說：「我自己覺得呢個係香港嘅經典模式，我哋香港嘅表演模式仲係得嘅！」（葉志明攝）

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學友用了大約10分鐘的時間，現場多謝台前幕後的所有工作人員，歷時兩年三個月零八日時間，巡演97個城市，走過233場，儘管學友表示事前已告知自己要控制情緒，但說話講到中途，他也難忍淚水，幾次哽咽，百感交集：「係，係唔捨得。我叫停嘅原因，係我想繼續進步，同我成個團隊好開心繼續落去，我好想好想喺我覺得我仲可以進步嘅時候，去做多啲嘢挑戰我自己，this is my pleasure to work with you guys！」

雖然當晚沒有10次encore，不過都兌現承諾「唱到盡」，連唱14首經典金曲，全場一齊大合唱，氣氛high爆，觸動人心。

學友在最後也大聲說出期望：「希望過多10年之後，如果我再開演唱會，仲可以見到你哋。」（葉志明攝）

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