光GENJI大澤樹生綠帽事件遭翻炒　網友指「兒子」與前隊友餅印？

一單毆打同居女友的家暴案，令一件發生在日本藝能界裏面的「綠帽」事件再次浮上水面。80年代曾風靡一時的日本偶像組合「光GENJI」，49歲成員大澤樹生的兒子大澤零次，前日（30/1）因上周五在寓所外對女友拳打腳踢兼塞手指入對方喉嚨，被警方以涉嫌傷人罪名拘捕。案件令日本網友再次提起大澤樹生在2013年開記招自爆戴綠帽16年一事。

「兒子」大澤零次（右）涉嫌家暴，令網友再次談論大澤樹生（左）承認戴綠帽一事。（Instagram、網上圖片）

紅極一時的尊尼事務所團體光GENJI在1995年解散後，成員各散東西，當中亦有不少人活躍於藝能界，包括不時偕子於電視上晒父子情的大澤樹生。雖然大澤樹生自2005年與前妻喜多嶋舞離婚後與兒子相依為命，但大澤樹生愈來愈覺得自己與對方幾乎沒有相似的地方，所以便起了疑心，並到美國進行DNA驗親，最後發現兒子並非其親生。

知道這個驚人真相後，與前妻1996年奉子成婚的大澤樹生便召開記者會，公開承認自己養了16年「便宜仔」，令一直獨力繼續撫養兒子的他大受打擊，便數度落淚，非常令人心酸。

承認養足16年「便宜仔」的大澤樹生在記者會上激動落淚。（oricon@YouTube）

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事後，大澤零次接受傳媒訪指自己多年來受盡雙親暴力對待，特別記得母親曾捉着他的頭去浸浴缸：「在小學3年級的時候，她還拿起高跟鞋打我頭。」而父親則試過以武士刀架着他的頸，所以現時大澤零次涉嫌家暴，網友、傳媒均指他受童年陰影影響。

至於大澤零次的親生父親真正身分，亦成為了網友的話題，雖然西島秀俊、香川照之、石田純一、奧田瑛二等演藝名人均一度成為「疑犯」，但至今仍未有答案。而大澤樹生的前隊友赤坂晃都捲入風波，不少網友都指大澤零次愈大愈似赤坂晃，甚有「父子相」。