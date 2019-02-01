入港大神科會後悔？　YouTuber托哥解釋上到Dean's List都未必好

相信好多中學生都以香港最高學府──香港大學為目標，希望能夠在公開試考取好成績，最後能夠在裏面入讀心儀學系，不過最近YouTuber托哥（Torres）便唱反調，指自己好後悔入了香港大學。

托哥指自己好後悔入讀香港大學。（Facebook）

日前，托哥上載了一條名為《為什麼我後悔進入香港大學？》的短片到自己的YouTube頻道，剖析自己的心路歷程，他指自己數年前在香港中學文憑試（DSE）考取佳績，然後考進了香港大學的建築學系，更在大學一年級時得到全班第一成績，獲選到院長嘉許名單（Dean’s List），他用流利的英文說：「但我發現呢啲都唔係我鍾意做嘅事，好似學香港嘅土地法同合同法咁，即使我考得好好，但我唔明白呢啲嘢喺現實咩一回事，我唔明呢啲有咩意義。」

托哥以外國名人為例子，指退校不代表是失敗者，但香港卻不接受這種文化。（YouTube）

托哥不諱言自己製作的影片，比起自己交出的功課更有心機：「我變得唔想再繼續讀落去，但係校方拒絕咗我（轉系）。」有想過退校的他又因為擔心被別人視為失敗者而打消念頭，最後他發現了學校裏面有好多交流生，才明白到交流生帶來的外國文化，才是他最想學的東西：「我大學二年級開始同佢哋玩，淨係玩已經學到好多嘢，法國嚟嘅會介紹法國文化，德國嚟就學我點分德國香腸嘅種類。」因此他製作的短片才會如此國際化。

有網友睇完短片後就非常認同托哥的想法，指香港的社會環境扼殺了好多年輕人的創意，倒模般製造一個個齒輪，又有網友插托哥離地，浪緊了一個八成考生都想要的學位，本身沒有經濟負擔，所以才能夠談理想、夢想，做喜歡的事。

托哥稱自己畢業後沒有拿過父母一分一毫，就算去外國旅行都是用自己錢，網友便指他不用交租、生活雜費，已經比起好多人幸運。（YouTube）

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