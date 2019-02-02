【SKY Castle．評論】期望愈大失望愈大？　結局只屬僅僅合格

韓國JTBC人氣韓劇《SKY Castle》昨晚（2/1）播出大結局，雖然收視率高達23.8%，但韓國網民普遍對《SKY Castle》結局甚為不滿，認為《SKY Castle》「爛尾」，實在令人感到非常遺憾。記者覺得《SKY Castle》最後一集雖然有不足之處，卻又算不上草草收場，認為這部佳作的結局尚算合格。

《SKY Castle》大結局收視再創新高，卻飽受網民批評。（網上圖片）

睇評論之前，不妨點擊以下圖片重溫《SKY Castle》精彩時刻：

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《SKY Castle》結局中，廉晶雅（飾演郭美香）與家人重修舊好，丈夫鄭俊浩（飾演姜俊尚）辭職，一家四口搬離SKY Castle過着幸福快樂的生活；尹世雅（飾演盧勝惠）與丈夫金炯哲（飾演車民赫）破鏡重圓，尹世雅更成為了「妻管嚴」；李泰蘭（飾演李秀林）的兒子澯熙（飾演黃宇宙）選擇退學四處旅行，李泰蘭也在宋建熙（飾演朴英才）父子支持下，完成《再見SKY Castle》一書。

《SKY Castle》明明以大團圓結局作結，為甚麼會引起反彈？

《SKY Castle》結局前可謂劇力萬鈞，相比之下結局較平淡。（網上圖片）

觀眾對結局期望落差甚大

《SKY Castle》結局原定在上星期六播出，後來轉播亞洲盃韓國賽事而順延至昨晚，觀眾因此對《SKY Castle》的結局更好奇，特別是預告中金瑞亨（飾演金珠英）對廉晶雅說：「你認為慧娜（金寶拉飾）的死與你無關嗎？」，令觀眾猜測廉晶雅和金寶拉是否有血緣關係，期望值因而大大增加。不過，《SKY Castle》結局沒有驚人的轉折位，「廉晶雅和金寶拉有血緣關係」一說也沒有實現，觀眾認為只交待SKY Castle住户的結局實在不夠過癮。與之前緊張的劇情相比，結局節奏略為平淡，難免令觀眾有期望落差。

金瑞亨等人因殺人罪入獄，算是下場較落泊的角色。（網上圖片）

然而，筆者認為上星期播出的《SKY Castle》第19集已埋下逆轉風格的伏筆，金寶拉墮樓身亡事件對SKY Castle住戶而言猶如投放極震撼的炸彈，特別是廉晶雅一家受此事影響而痛改前非，而金炯哲也早在第19集意識到自己的教育方式對親子關係產生負面影響，才會在大結局與家人和好如初。如果大結局劇情要繼續反轉再反轉，卻會令劇情沒完洗了，所以這樣的風格轉接不算十分突兀。記者又覺得若《SKY Castle》的結局沒有順延至昨晚播出，或許不會令人覺得「期望越大，失望越大」。

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廉晶雅在結局全身而退，被視為結局敗筆之一。（網上圖片）

廉晶雅結局令人失望

《SKY Castle》後半段聚焦於鄭俊浩正室廉晶雅與私生女金寶拉之間的鬥爭。廉晶雅為免金寶拉的身分公諸於世，於是出盡方法排擠金寶拉，看得劇迷咬牙切齒，最後更間接促使金寶拉死亡。有劇迷不滿廉晶雅一家最後能全身而退，過着幸福美滿的生活，對金寶拉而言實在不公平。

觀眾似乎對「慧娜」金寶拉的死仍意氣難平。（網上圖片）

筆者也認同《SKY Castle》編劇對廉晶雅的角色頗為憐憫，即使她用盡方法催谷女兒成績，之後又會描述廉晶雅可憐的身世，勾勒出廉晶雅既討厭又可憐的特點。可能對編劇而言，《SKY Castle》實在沒必要弄得廉晶雅家破人亡才能告終，畢竟大女兒金惠允因偷試卷事件而導致誠信破產，加上金寶拉的死對廉晶雅一家而言已是沉重打撃，廉晶雅已為過度催谷女兒學業付出沉重代價。既然如此，就再沒必要為廉晶雅再添重擊，在農曆新年前一家團圓作結，已算是圓滿結局。

廉晶雅一家雖然大團圓結局，網民卻甚為不滿。（網上圖片）

要嚴選《SKY Castle》結局最精彩一幕，筆者認為是一眾學生決定不再盲目追求入讀名校，齊齊拋棄試卷和逃課的場景。韓國網民對這場戲感到非常尷尬，但筆者卻覺得這場戲無論視覺和配樂都非常精彩，特別是導演利用慢鏡拍攝每個學生拋棄試卷，令畫面具震撼力。大部分學生離開課室時，有多位學生仍聽從老師指示留守課室，記者覺得這樣比所有學生一同離開課室更恰當，因為在現實生活中，的確會有學生為了實現父母和家長的期望，繼續在學校努力讀書爭取入大學，算是反映現實情況；若所有學生一同離開，反而會令觀眾感到造作和脫離現實。

學生拋棄試卷一幕甚為精彩。（影片截圖）

雖然韓國網民批評這場戲非常尷尬，筆者卻認為這場戲的運鏡、劇情和配樂均配合得恰到好處。（影片截圖）

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當然，筆者不是覺得《SKY Castle》結局完美無瑕，與之前19集相比，《SKY Castle》的確略為失色，尤其是《SKY Castle》過往可以深入描寫每個家庭的特點和故事，不過可能要近一個半小時的結局中交待所有家庭和人物的去向，所以劇情和節奏都略顯倉卒，難免令人覺得草草收場，實在有點可惜，所以對筆者而言，這個結局只是僅僅合格而已。雖然觀眾不滿意《SKY Castle》的結局，不過前面19集充滿張力和寓意的劇情，不完美的結局對《SKY Castle》而言實在瑕不掩瑜，《SKY Castle》仍是韓劇史上不可多得的佳作。