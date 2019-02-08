黃奕前夫忽爆吳綺莉當年收成龍四千萬「分手費」

吳綺莉和「小龍女」吳卓林兩母女與成龍的關係19年來的新聞可謂未停過！對於女兒的種種出位新聞，成龍不問不關心。雖然俗話話：「家家有本難念的經」，只能靠當事人來解決問題。但日前大陸女星黃奕前夫、富二代黃毅清就在微博發文透露當時成龍與吳綺莉分手的內幕。

黃毅清經常在網上發表一些對娛樂圈的看法引起網友的熱切關注，近日他就對中國男人搞婚外情的情況，發表看法：「中國傳統觀念相較于男人婚外情包小三的行為來說，其實群眾對男人做了不敢認最惱火最不能接受。男人要有肩膀，你錯了就光明正大的認，以後改正，吸取教訓，沒人會不給你後路走。」他更以成龍作為一個例證，講到：「成龍當年做錯了，人家為什麼是大哥？不是沒有理由的，男人其實有名有錢了，很少經得起誘惑，但成龍坦誠面對，『我犯了個全世界男人都會犯的錯』，當下肯定有人罵，罵幾句後消氣了也就不罵了，至少人家夠男人，錯了敢出來認！」

成龍「犯了全天下男人都會犯的錯」，你認同嗎？（圖片來源：視覺中國）

黃毅清除了讚賞成龍夠膽承認錯誤外，他更大爆當年是吳綺莉想敲詐成龍4億，才把孩子生出來：「一開始就不要吳綺莉生下來的，是吳綺莉以為可以狠撈一票，直接跟成龍說要4個億，成龍才不理她，談崩了。然而最後孩子出來後，成龍當年還是給了8000萬對方，條件就是以後各過各的不再聯繫。後來是吳綺莉仗著女兒大了，然後在媒體面前道德綁架成龍，說話不算話，才鬧到這種地步的。而且在小龍女露宿街頭後，成龍還是心軟又給小龍女一筆錢了。還要怎麼樣？夠意思了吧？」

不少網民不認同黃毅清的看法。（微博圖片）

(微博截圖)

吳綺莉曾上節目否認收分手費！(圖片來源：視覺中國)

對此，不少網民都表示不認同他的看法，更質疑黃毅清是收了成龍的錢幫忙說話，留言指：「真心鄙視你！」、「見高拜見低踩就是你這種人了！」、「出軌了，承認錯誤就是偉大了？」、「黃毅清是咋知道的？越來越覺得黃毅清是收錢幫人說話的，整天沒事幹，誰給他錢，要他攻擊誰他就攻擊誰，要他咋說話他就咋說話。」和「成龍那邊給你壓力了？」黃毅清以上說法未經證實，但如果真如他所說成龍有出手幫助「小龍女」的話，相信她的生活也不至於這般潦倒吧！

大家又點睇呢件事？（微博截圖）