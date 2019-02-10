【Yuri澳門見面會】表演少女時代串燒金曲　苦練中文唱《學貓叫》

少女時代成員Yuri昨天（9日）在澳門百老匯舞台，舉行出道11年來首個個人粉絲見面會《YURI 1st Fanmeeting Tour “INTO YURI” in MACAU》。澳門場作為巡演的第一站，吸引了來自亞洲各地的SONE（少女時代粉絲）到場支持。Yuri昨晚除了落力表演外，更向粉絲大派禮物，可說是派盡粉絲福利。

Yuri昨晚一出場就立即用中文說：「謝謝等我，大家好，我是少女時代的Yuri，見到你們很高興。」與粉絲打招呼。她全晚一共帶來《Into You》等三首歌曲，其中抒情歌《Butterfly》更是第一次公開演出。不過講到最經典的部分，可說是Yuri特別為SONE準備少女時代串燒歌的表演。她提到希望和SONE一同唱歌，所以用心帶來由《Gee》、《Oh!》和出道歌《Into The New World》等大熱歌組合而成的表演，台下粉絲也大力揮動手燈和大叫應援詞，現場氣氛熱鬧。

Yuri大跳Solo歌《Into You》，展現性感的一面。（網上圖片）

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除此之外，Yuri也為了香港和澳門的粉絲苦練中文，在台上唱出《學貓叫》，帶上貓耳頭箍及貓手套的她絕對是可愛度滿分。既然是粉絲見面會，Yuri當然有在台上和幸運粉絲大玩遊戲，作超近距離接觸。非常親民的Yuri亦主動訪問粉絲，又問對方有多愛自己等，粉絲們都毫不吝嗇自己的「愛意」。遊戲結束後，Yuri向粉絲送上簽名海報以及單人合照作為禮物，更主動走到台下，與勝出粉絲代表的區域影合照，福利爆棚！

Yuri特意苦練中文唱《學貓叫》，為粉絲帶來驚喜。（網上圖片）

見面會最後部分，Yuri更送出拍滿她作品的菲林相機。由於是世上唯一一部，所以她特別把最後兩張照片，留作與被抽中的SONE合照，以及親自為對方拍照，相信必定成為粉絲畢生難忘的回憶之一。正式結束前，Yuri講到：「多謝大家來到澳門，不論是昨天、去年或明天都會是我們在一起的日子。未來還有很長的路，希望我們很一直都在一起。」答謝粉絲10年以上的支持和陪伴。依依不捨的Yuri更再一次走到台前和粉絲拍照留念，對現場SONE準備的手幅應援表示感動。

Yuri把世上只有一部的菲林相機，送給幸運粉絲作為禮物。（網上圖片）