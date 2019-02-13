網民嫌歐陽娜娜做Model手臂太粗　陳冠希反擊：BITCH

近年主力在美國發展的陳冠希，將自家品牌CLOT經營得有聲有色，早前他在IG透露將會與Mitchell & Ness和NBA推出聯名波衫，除了親身示範之外，更找來歐陽娜娜擔任模特兒，拍攝宣傳照，不過就引來網民反應兩極，有人大讚她夠Young夠青春，但亦有網友指她手臂太粗。對於網友的批評，Edison就以激烈言論回覆，大罵網民：「BITCH」！

陳冠希找來歐陽娜娜做Model拍攝宣傳照，掀起網民熱烈討論。（IG圖片）

Edison在IG透露推出NBA聯名波衫：

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Edison在2003年創立自家品牌CLOT，品牌風格夠大膽和新穎，備受年輕人追捧。他更利用自己的人脈關係，與多個國際品牌推出聯名產品，當中不少產品仍是經典。最近Edison推出NBA聯名球衣，在IG Post了兩張歐陽娜娜穿着綠色波衫的相片。誰知一向身形高挑纖瘦的她，露出手臂後肩膀位置看起來很有肉地，更有虎背熊腰的感覺，網友紛紛留言：「粗壯的手臂」、「這拍得也太顯胖了」、「真的胖了」，更有人指模特兒人選太差，Edison亦不留情面反擊：「YALL DUMB....U DONT LIKE WHAT I POST UNFOLLOW ME BITCH.... NANA COOL.....」大讚娜娜好有型，更以粗暴的言語表示如果不喜歡他發的貼文就應該取消關注他。

對於網民批評歐陽娜娜的言論，Edison以粗暴態度反擊。（IG圖片）

其實歐陽娜娜身形相當高挑！（IG圖片）

Edison這次力撐歐陽娜娜，不少粉絲都大讚他夠Man夠霸氣。而「歐陽娜娜是胖了嗎」更一度登上微博熱搜榜，對於被網友批評身形大變、手臂粗壯，歐陽娜娜本人就在微博晒出一張自己的童年照，自嘲：「最勵志的熱搜出現了」，並留言：「減肥真的是自己的事情，只有自己下定決心才能堅持⋯我現在都餓了就看鏡子，很管用。」展現高EQ！現年18歲的歐陽娜娜是大提琴家及演員，12歲就成功舉行第一場個人演奏會，現時就讀頂尖學府伯克利音樂學院，名副其實才貌兼備。雖然被指手臂太粗，但相中所見大腿仍然十分纖細，加上要拉大提琴的關係，歐陽娜娜曾說過手部不能進行太誇張的訓練，以免拉傷手，所以沒有刻意操Fit手臂線條，相信這也是她手臂壯實的其中一個原因。

歐陽娜娜在微博幽默回應，被網友大讚高EQ。（微博截圖）

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