《SKY Castle》金寶羅趙炳奎緋聞弄假成真　毫不避嫌公開放閃

韓國JTBC話題作《SKY Castle》在當地大受歡迎，創下收費電視最高收視之餘，也令《SKY Castle》演員人氣急升。其中，飾演慧娜的金寶羅與飾演車基俊的趙炳奎在拍攝《SKY Castle》時傳出緋聞，雖然兩人雙雙否認戀情，不過今日（21/2）韓國傳媒發布兩人甜蜜約會的相片，金寶羅和趙炳奎也亦終於承認正在蜜運中。

金寶羅和趙炳奎承認二月初開始拍拖。（視覺中國）

回顧《SKY Castle》劇照同花絮先啦！

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韓國傳媒《The Fact》拍到金寶羅和趙炳奎街頭拍拖，從照片中所見，金寶羅和趙炳奎沒有刻意戴口罩或太陽眼鏡，如普通戀人一樣一同吃飯背後抱，趙炳奎更細心為金寶羅整理頭髮，似乎無意避嫌。趙炳奎的所屬公司承認兩人在二月初已開始談戀愛，而金寶羅也在粉絲俱樂部發文，對被戀情嚇到的粉絲感到抱歉，亦擔心粉絲會有甚麼反應。金寶羅又感謝大家對這段戀情送上祝福，未來日子會繼續努力。

有韓國傳媒拍到金寶羅和趙炳奎在街頭背後抱。（網上圖片）

早在《SKY Castle》拍攝時，金寶羅和趙炳奎懷疑在花絮中牽手而傳出緋聞，不過兩人其後擔任KBS《Happy Together 4》嘉賓時否認戀情，趙炳奎澄清眼見金寶羅快跌倒才連忙扶起對方。月初金寶羅和趙炳奎隨《SKY Castle》劇組前往泰國旅行，不時透過Instagram分享兩人的合照，可見當時兩人已經開展戀情。

金寶羅在粉絲俱樂部感謝網民祝福。（網上截圖）

金寶羅和趙炳奎被指在《SKY Castle》花絮牽手而傳出緋聞。（影片截圖）

在《SKY Castle》布吉之旅，金寶羅和趙炳奎不避嫌發布合照放閃。（網上圖片）

究竟佢哋點放閃？我哋逐格睇！

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