「鱷魚先生」57歲冥壽女兒貼舊照懷念　Google回顧插畫含大量洋蔥

大家還記得「鱷魚先生」嗎？今日（22/2）是澳洲已故動物節目主持人「鱷魚先生」史帝夫．厄文（Steve Irwin）的57歲冥誕，而Google Doodle（Google塗鴉）亦將首頁商標改成他一系列插畫，其中包括他抱住最愛的鱷魚，以及與遺孀Terri Irwin和孩子們一起玩耍的畫面。

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而「鱷魚先生」的女兒Bindi Irwin在Instagram上分享父親一手抱住自己、另一手抱住無尾熊的相片：「多謝你一直做我指路明燈（Thank you for always being my guiding light）。」兒子Robert Irwin則感謝Google紀念父親，讚這是慶祝他生日的完美方式。

Bindi Irwin今日在Instagram上分享父親一手抱住自己、另一手抱住樹熊的相片。（Instagram）

「鱷魚先生」一生熱愛動物，亦樂於宣傳保育訊息。2006年，他在海中拍攝紀錄片時，遭人稱「魔鬼魚」的魟魚尾部毒鉤刺進心臟而身亡，終年44歲。現在，「鱷魚先生」一對兒女已經追隨父親的步伐，積極參與動物保育工作，其中現年20歲的Bindi Irwin更在澳洲動物園擔任保育員。

Bindi Irwin之前與母親和弟弟到著名主持人Jimmy Fallon的節目接受訪問。（Instagram）

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