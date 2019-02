「鱷魚先生」57歲冥壽女兒貼舊照懷念　Google回顧插畫含大量洋蔥

大家還記得「鱷魚先生」嗎?今日(22/2)是澳洲已故動物節目主持人「鱷魚先生」史帝夫.厄文(Steve Irwin)的57歲冥誕,而Google Doodle(Google塗鴉)亦將首頁商標改成他一系列插畫,其中包括他抱住最愛的鱷魚,以及與遺孀Terri Irwin和孩子們一起玩耍的畫面。

而「鱷魚先生」的女兒Bindi Irwin在Instagram上分享父親一手抱住自己、另一手抱住無尾熊的相片:「多謝你一直做我指路明燈(Thank you for always being my guiding light)。」兒子Robert Irwin則感謝Google紀念父親,讚這是慶祝他生日的完美方式。

Bindi Irwin今日在Instagram上分享父親一手抱住自己、另一手抱住樹熊的相片。(Instagram)

「鱷魚先生」一生熱愛動物,亦樂於宣傳保育訊息。2006年,他在海中拍攝紀錄片時,遭人稱「魔鬼魚」的魟魚尾部毒鉤刺進心臟而身亡,終年44歲。現在,「鱷魚先生」一對兒女已經追隨父親的步伐,積極參與動物保育工作,其中現年20歲的Bindi Irwin更在澳洲動物園擔任保育員。

Bindi Irwin之前與母親和弟弟到著名主持人Jimmy Fallon的節目接受訪問。(Instagram)

