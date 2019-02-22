24歲澳洲索模飽受暗瘡折磨　靠兩招拯救爛面！

除了減肥是女人的終身事業外，皮膚十分重要！雖然暗瘡幾乎人人都生過，但若暗瘡生得太多、太密、太大，會令當事人相當煩惱。根據加拿大卡加利大學一項研究顯示，有嚴重暗瘡問題的人，患上抑鬱症風險比沒有暗瘡的人高63%，暗瘡雖然無性命危險，卻可導致患者飽受情緒困擾！澳洲一名24歲的女模Georgia Gibbs就因暗瘡問題花了超過15,000美元（約117,000港元）醫治最終治療無果，最後靠兩招成功撃退纏繞自己大半年的暗瘡問題！

她話公開過程，希望幫助更多人！(IG圖片)

Georgia Gibbs身材相當辣!（IG圖片）

擁有完美身材的Georgia Gibbs是澳洲當地的知名模特兒，但她在去年突然臉在一個月內突然長滿了一連串的暗瘡，更成為她的綽號叫「紅雀斑」，令她不知如何是好。她更透露為此一度拒絕與媽媽以FaceTime聯絡，她稱：「我很緊張與你分享這個，幾個月前我拒絕以FaceTime聯絡我的媽媽，不會離開屋企，因為我擔心有人會問：『哦，你臉上發生了什麼？』但是我知道有很多人掃視過你完美的Instagram......所以模特兒並不完美，只有你濾鏡和Photoshop過的 Instagram才是完美。」

一個月冇啦啦滿面暗瘡！（IG圖片）

連素顏都見得人!（IG圖片）

為此，Georgia Gibbs更花了超過15,000美元去醫治，但仍對她毫無幫助。最後，她在去年9月開始用自己的方法以及探訪一位傳統的醫學治療師，皮膚開始改善！她解釋要戒掉所有穀物，防腐劑，咖啡因，糖和果糖來重置的腸道健康。她更稱：「我醒來會吃菠菜，羽衣甘藍，芹菜，黃瓜，香菜，杏仁奶，胃腸粉和膠原蛋白。然後午餐吃牛油果，雞蛋和蔬菜。我會做一個巨大的沙律配蘋果醋和晚餐湯。因為飲食一致是關鍵，所以，我已經跟隨這餐單三個月。」

最緊要食得健康！(IG圖片)

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+ 4 + 3 + 2

Georgia Gibbs還諮詢了一位研究中醫的人，並且每天給她開一包中藥。結果情況很快便受到控制。她說她很明白暗瘡為人帶來的煩惱，因為當是的她非常緊張和焦慮，因為希望拍影片感謝她的支持者，並公開她的皮膚問題希望可以幫助到更多人。

外國人都信中醫咁出奇！(IG圖片)