跟吳浩康拍片惹網民揣測　鍾舒漫：同佢嘅感情已經超越復合！

鍾舒漫（Sherman）當年跟吳浩康拍拖兩年多，兩人當時愛得高調，經常結伴出席公開活動，更去到談婚論嫁的階段。很可惜在結婚前，吳浩康被拍得當街當巷跟模特兒Yvette擁吻15秒，更被踢爆一個月內連追6女，令Sherman傷心欲絕即時解除婚約。當時大批網民都直斥吳浩康不懂珍惜Sherman，還封男方為「世紀賤男」。事隔幾年，Sherman都感情都沒有著落，相反吳浩康又再跟富貴女友、現為ViuTV藝人李昭南分手。昨日（23/2）Sherman接受電台節目《1圈圈 星光背後》訪問時，竟然處處維護吳浩康，更大讚對方「好仔」。

Sherman接受主持人梁泰訪問，在節目中大談跟吳浩康的舊情。

節目中Sherman大方談及與吳浩康的舊情，被主持人梁泰來問及為何受過情傷後到現在都沒有新戀情，她表示這幾年間都有開放自己認識新朋友，當中亦曾有心儀對象，但往往最後不了了之。單身數年的Sherman坦言希望找到一個能依靠的男友，更表示有問上帝何時會交一段感情給自己：「個個女仔都恨拍拖，呢樣嘢好正常！我都有同上帝講我嘅擇偶清單，我唔介意對象係咪圈中人，我比較著重佢嘅內心，但一定要懂音樂，亦要靚仔！」

Sherman當年跟吳浩康拍拖兩年多，兩人當時愛得高調，經常結伴出席公開活動，更去到談婚論嫁的階段。（VCG）

拍片不是宣告復合

談到去年12月，吳浩康上載了跟Sherman露營影片，片中兩人深情剖白再見亦是朋友。有不少網民都留言叫Sherman不要再跟吳浩康扯上關係，亦有人希望兩人快點復合。對於復合的說法，Sherman坦言雙方的關係已經不是復合能所形容，更指兩人認識很深，如果只講復合與否其實太膚淺：「其實我同佢拍呢條片嘅原意，唔係想得到呢個效果。當然亦會預料到大家會討論復合呢個話題，不過最希望係透過影片令人睇到我哋真實一面，而唔係雜誌上睇到嗰種關係。」

片段一出，有不少網民都留言叫Sherman不要再跟吳浩康扯上關係，亦有人希望兩人快點復合。（VCG）

因為了解吳浩康 才能「再見亦是朋友」

婚前才發現伴侶用情不專，相信對大部分女生來說，絕對不能接受，因而存有芥蒂，更不用說跟對方再見亦是朋友。對Sherman來說，她直言分手後當然需要時間適應，但沉澱過後自己並不覺得做回朋友很難，更力讚吳浩康是個好人：「一對情侶分開，男方可能想做返朋友，但作為女方可能會因為發生過嘅事而釋懷唔到，所以我覺得可唔可以『再見亦是朋友』呢件事嘅Focus（焦點）會喺我身上。」

大方的Sherman透露自己並不是花了很多時間適應，原因是本身兩人間中都有互相關心，加上時間的洗禮，直到現在兩人已經更是沒有芥蒂：「對我嚟講，可能我非常認識佢，佢並唔係某啲新聞所形容嘅咁樣，其實佢個人係好好，我唔覺得做返朋友有幾難！」