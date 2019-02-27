【專訪】入行10年終開紅館騷　許廷鏗：那怕只有一場佢都係屬於我

「我有唔少歌係關於成長、人生不同階段，好似同樂途一齊經歷唔同關卡，自己都幾期待喺舞台上呈現呢個關係，那怕只有一場，佢都係屬於我嘅舞台。」（黃國立攝）

許廷鏗2010年因參選《巨聲》而首次踏上紅館舞台，他至今仍記得當時陳潔靈的一席話：「你要再上呢個台係好難。」10年過去，許廷鏗今年三月將在紅館舉行首個演唱會，並以「再見智慧齒」為名，結果有網友預計許廷鏗接下來的演唱會應該會是「再見門牙」、「再見乳齒」甚至係「再見牙齒」。「個名係林海峰諗嘅，好似有啲搞笑但又係大家最認識我嘅第二本行。開心係可以引起討論，自己亦因為呢個二次創作做咗啲宣傳，搵甩咗門牙嘅小朋友影海報，成件事令我對演唱會有更深感受。」為了追po，許廷鏗特地註冊成連登討論區會員，可惜的是他發現「許廷鏗」一名已被其他網友使用。「原來入面好多唔同嘅討論，從中亦搵到好多得意或者係有意義嘅嘢。」

雖然唔少人第一次聽到「再見智慧齒」都黑人問號，而網友亦熱烈二次創作，但有人講總好過無人講，許廷鏗更為此做埋連登仔，都幾識玩。

演唱會將以四面台形式進行，許廷鏗說那種被追隨多年的樂迷包圍感覺會很亢奮，至於歌單方面，去年因為school tour令他有機會知道樂迷的意見／意向，所以他有信心不會令大家失望。「每次出碟都希望將自己當下嘅心態放入去，雖然我填詞唔叻，但咪當寫日記咁，所以每次都會好似好日記咁，見到唔同階段嘅心態，今次開騷可以將一連串嘅心境好自然咁表現出嚟，但又唔會太明顯，希望大家可以細味故事嘅鋪排。」再見智慧齒意的英文是goodbye kids，許廷鏗希望大家可以透露這個演唱會，無論是否早已告別童年，但也可期待人生的下一章節。

去年做了多個school tour，許廷鏗話從中獲益不少，今次開騷有學生聯絡話要團購。

去年一波又一波的宣傳，令許廷鏗最印象深刻是與樂迷一齊坐巴士由將軍奧出發到他第一次開騷的九展，終點是紅館，沿途他除了唱歌之外，亦會聽聽眾人的意見。「其中一個係細細個已經聽我啲歌，但中暗放棄咗，因為佢唔係好明我做咩，點解佢會報名參加活動，係因為佢感受到我對音樂嘅熱誠，那怕如佢所講我曾經係hea做或者係出現疲態，被佢講中咗之後，我當時係好崩潰、好慚愧，之後仲喊晒，當下會發現原來我係好需要呢種釋放。」

叱咤樂壇男歌手定我最喜愛男歌手？雖說兩者都係目標，但許廷鏗說現在更想要男歌手金獎，因為是對公司、工作團隊的認可。

講到喊，許廷鏗前年憑《神奇之旅》在叱咤頒獎禮上奪得十大歌曲獎第二位，由台上喊到慶功宴，今年首套「叱咤樂壇男歌手」，沒有眼淚但有長氣，四分鐘的感言大概是感受太多吧。「上年係好唔容易，尤其係連古天樂都出埋嚟唱歌，所以嗰晚本身都係諗住enjoy the show，雖然網上不時都會有啲得獎名單，但永遠都會有出入，同埋現場環境因素都有影響，當中有好多情緒夾雜，要好坦率咁表達出嚟係好難。」早已有銅獎在手，如今銀獎亦已得到，接下來的目標明顯不過吧？，但許廷鏗認為光靠努力並非就可以。「最希望係拎嗰陣，大家都覺得實至名歸，今年行上台時聽到好多掌聲同歡呼聲係好實在。如果你問我想要我最喜愛男歌手定金獎，而家一定係金獎，因為近年學識咗什麼是團隊，呢個獎係對我、公司、工作團隊嘅認可，當中包含了好多宣傳策略，亦有好多商業上嘅考量先會令件事實至名歸。」

hair：Derek Li@Xenter

Make Up：Khaki Yan

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