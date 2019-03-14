余香凝嫌手脾粗未揀戰衣　最緊張金像獎要上台唱歌

余香凝今天（14日）以一身全黑打扮，配搭品牌手袋盛裝出席品牌Valentino，於中環置地廣場舉行的發佈酒會。同場亦有韓團Wanna One出身的邕聖祐、容祖兒及佘詩曼等藝人，場面非常墟冚。被問到下月即將舉行的《第38屆金像獎》，余香凝就話因爲手脾太肥仍未揀衫？

余香凝講到朋友勸她上台不要緊張，就當在做一場戲一樣，做好一個角色。（劉智源攝）

余香凝今年獲金像獎三項提名，影迷當然非常關心她會準備甚麼戰衣出戰。不過余香凝就話仍未開始試衫，因為擔心自己身材Carry唔到。她講到：「目標可以著到露手脾、露背嘅衫，因為自己手脾有啲大隻，可能之前拍《逆流大叔》嘅時候扒龍舟，自己又有打拳，所以其實有啲粗壯，一個唔小心睇落就好似好肥。」目標着吊帶衫或露背時，不會太顯肥。對於減肥，余香凝自言自己是有壓力便暴食的人，所以非常辛苦。

余香凝提及金像獎是人生中重要的日子，當天必定會扮得非常靚出席。（劉智源攝）

被問到壓力來源，余香凝表示不是來自想得獎的心，而是緊張上台唱歌的表現。以往入圍「最佳原創歌曲」都要上台表演，所以唱Live經驗甚少的她，面對台下很多大前輩，心理壓力非常大。雖然壓力大，余香凝講到最想得到的獎項正正是原創歌曲獎，而女主角和女配角方面她已另有「心水」。她補充：「因為自己很喜歡《非同凡響》這部戲，亦希望更多人認識的時候，所以可以得到這個獎。」入圍對余香凝來說已經是一個Bonus，亦知道自己仍有進步的空間，以其他前輩為榜樣。