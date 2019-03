王嘉爾3分鐘快問快答30條問題　大爆唔想合作嘅藝人係BTS隊長RM？

韓國男團GOT7成員王嘉爾(Jackson)憑藉開朗、幽默、真實的性格圈粉無數,事業風生水起。近年除了參加不少內地綜藝節目之外,還同本地歌手包括鄭秀文(Sammi)、謝霆鋒(Nicholas)、鄧紫棋(GEM)等合作,人氣有增無減。

日前,Jackson接受美媒「BuzzFeed Celeb」的「30 Questions In 3 Minutes」訪問,3分鐘快問快答30條問題。當被提問「Are you single」時,Jackson本能地先搖頭,眼見嘴型就快吐出「No」,之後即刻扭轉乾坤,回答「Yes」,連他自己都用手捂著口驚呼「Oh my God」,不知道是擔心差一點穿幫,還是怕差一點答錯令大家誤會呢?

Jackson下意識差點答出「不是單身」,幸好即使扭轉乾坤,自己都嚇一跳。(視頻截圖)

而面對「做過最愚蠢的事是什麼」時,Jackson也毫不掩飾地說:「在中學時,我將我email的名字改作了『她』的名字。」隨即便無奈地說「Oh my God, please delete this.」相當搞笑。

Jackson憶起中學時期做的「傻事」真是哭笑不得。(視頻截圖)

接下來,對方問了一個「尖銳」的問題,「有沒有你不想合作的藝人?」,Jackson竟然毫不猶疑地答出「Of course, RM」,不過兩人並非不和,他大笑後解釋到:「He is my best buddy.」

Jackson同韓國男團BTS隊長RM是好兄弟。(視頻截圖)

短短3分鐘,Jackson完全發揮幽默的本性,令不少網友笑爆肚皮,紛紛讚他「so sweet」、「so cute」等等。