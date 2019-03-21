王嘉爾3分鐘快問快答30條問題　大爆唔想合作嘅藝人係BTS隊長RM？

韓國男團GOT7成員王嘉爾（Jackson）憑藉開朗、幽默、真實的性格圈粉無數，事業風生水起。近年除了參加不少內地綜藝節目之外，還同本地歌手包括鄭秀文（Sammi）、謝霆鋒（Nicholas）、鄧紫棋（GEM）等合作，人氣有增無減。

日前，Jackson接受美媒「BuzzFeed Celeb」的「30 Questions In 3 Minutes」訪問，3分鐘快問快答30條問題。當被提問「Are you single」時，Jackson本能地先搖頭，眼見嘴型就快吐出「No」，之後即刻扭轉乾坤，回答「Yes」，連他自己都用手捂著口驚呼「Oh my God」，不知道是擔心差一點穿幫，還是怕差一點答錯令大家誤會呢？

Jackson下意識差點答出「不是單身」，幸好即使扭轉乾坤，自己都嚇一跳。（視頻截圖）

而面對「做過最愚蠢的事是什麼」時，Jackson也毫不掩飾地說：「在中學時，我將我email的名字改作了『她』的名字。」隨即便無奈地說「Oh my God, please delete this.」相當搞笑。

Jackson憶起中學時期做的「傻事」真是哭笑不得。（視頻截圖）

接下來，對方問了一個「尖銳」的問題，「有沒有你不想合作的藝人？」，Jackson竟然毫不猶疑地答出「Of course, RM」，不過兩人並非不和，他大笑後解釋到：「He is my best buddy.」

Jackson同韓國男團BTS隊長RM是好兄弟。（視頻截圖）

短短3分鐘，Jackson完全發揮幽默的本性，令不少網友笑爆肚皮，紛紛讚他「so sweet」、「so cute」等等。