【多圖】Mandy相約3T好姊妹Yumiko重聚　扮狗仔仲豪邁隊啤

雖然3T已經解散多年，但兩人感情依然好好。（IG圖片）

鄭希怡（Yumiko）、蔣雅文（Mandy）及劉思惠（Maggie）在2002年曾組成女子組合「3T」，但推出一張唱片《少女蝶》後就分開發展。雖然已經解散多年，Maggie亦已經推出娛樂圈，但不少粉絲都很期待她們重聚。昨晚（21日）Yumiko就與老公梁學儲、Mandy、吳浩康等相約打邊爐，盡興而歸！

Mandy趁回港工作相約好友Yumiko、吳浩康等重聚，玩到不知幾開心！（IG圖片）

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Mandy在2007年放下歌手身份，到台灣發展，近年更在當地定居，創立自家品牌，回歸平淡生活。日前回港出席活動的她，趁機相約好友及細妹蔣雅詩一起打邊爐。雖然Yumiko與Mandy已經做咗人妻，但依然好省鏡，兩人還大玩影相App，化身大眼狗仔，Mandy還扮狗吠，搞到身旁的Yumiko笑到停不了！Mandy在IG Story分享精彩片段，更Post了與好姊妹的合照，寫道：「早知道你有法寶，笑歪我的一個晚上喉嚨都沙了。蛋糕很好吃，但重點是沒人生日哇哈哈哈～」

兩位人氣化身狗仔，自認「人妻狗」。（IG截圖）

Mandy扮狗叫搞到Yumiko爆笑。（IG截圖）

點擊下圖欣賞Mandy同Yumiko嘅靚相：