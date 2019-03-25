【唐人街】唔起飛腳轉打拳　伍允龍：我會成日都唔著衫！

今日（24號）伍允龍（Philip)出席活動時表示自己於劇集《唐人街》會改打洪拳：「我同監製已經傾好會用洪拳，因為我希望可以打返自己熟悉嘅功夫，其實傳統功夫打起上嚟有節奏會好有味道。」打拳不踢腳，會否擔心看頭欠奉？Philip就表示：「其實踢腿都會有嘅，不過就唔會好誇張咁係空中轉10幾個圈先踢落嚟，招式會更加傳統實淨，相比起現代劇集經常出現嘅自由搏擊、泰拳嗰啲，我相信傳統拳法會帶俾觀眾更多新鮮感。」

這次拍劇棄腳用拳，Philip 毫不擔心會沒有看頭，明言傳統拳法更有節奏更有美感，定能給予觀眾新鮮感。（劉智源攝）

為拍攝《唐人街》，Philip可謂是「去到盡」，每逢要拍脫衣戲份，Philip都要提早一個星期準備，拍攝前夕更要滴水不沾，連晚餐也不吃，只為令身體脫水令身體線條更突出。問到脫水會否影響生活，Philip回應：「脫水係傷身，不過好彩劇組會提早通知，我都可以提早準備回復返身體。」不過脫衣戲份一次拍不完，Philip前前後後都脫水十幾次，他更笑言：「我係劇入面成日都唔着衫㗎！」