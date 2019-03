李小鵬為太太全程英文錄節目護航　被網友狂鬧大話精：唔尊重觀眾

前中國體操奧運冠軍李小鵬退役之後,攜妻子李安琪(Angel)、女兒奧莉(李馨琪,Olivia)參加過多個內地真人騷節目,一家人都備受觀眾喜愛。不過,李安琪幾乎次次在節目中都以英文同老公、女兒或者嘉賓交流,因此外界爭議聲不斷。

李安琪是一位美籍華人,在美國出生長大,父母都曾是中國國家體操隊成員。最近她和李小鵬參加的綜藝節目《甜蜜的行李》正式播出,網友對李安琪在節目中幾乎全程講英文感到不滿,而這也不是她是第一次因語言問題被網友吐槽。因為有網友認為,李安琪明明會說中文,但在節目中連最簡單的話都要用英文表達,所以質疑她是為了體現「優越感」。

日前,李小鵬就「李安琪不說中文」的問題作出回應,他指2010年,李安琪與他結婚後才回到中國生活,不會看不會寫中文,就算聽懂也難用語言表達。而對於李小鵬在以往節目中大讚太太中文不錯的問題,他直言讚美太太是很正常的事,李安琪在同樣的成長環境下,中文程度已經很不錯。

李小鵬同李安琪育有一子一女,他曾與女兒參加真人騷《爸爸回來了》,因此深受觀眾喜愛。(IG圖片)

2014年,李小鵬與李安琪一齊錄製真人騷節目《極速前進》,當時李安琪在訪問中能說出流利的中文,對此李小鵬解釋,在拍攝外景時會自由發揮,到棚內採訪時,他同導演會一字一句去教李安琪如何用中文表達,沒有想到這樣的努力反而會被誤會。

除了在節目中講英文令觀眾不滿之餘,還有網友指出李安琪無禮貌。事緣她曾經同李小鵬接受過內地主持人魯豫的訪談,但在國外的節目中卻說不知道魯豫的名字,稱其大概是「中國的奧花雲費」,更大笑說:「I don't know her name, whatever her name.」令不少網友反感。李小鵬對此哭笑不得,他表示有很多美國明星自己也不認識,「我記得魯豫姐以前說過她的目標是成為奧普拉(奧花雲費),也有很多人稱她為『中國奧普拉』,這是一個很高的讚譽。」他向李安琪這樣介紹,所以不解為什麼大家會反感。

李安琪的父母以前都是中國體操隊成員,有網友指兩人當時去美國也不懂英文,因此認為李安琪出世後不可能無學過中文,在家中應該也是用中文交流。(IG圖片)

不過,網友對此並不買賬,紛紛找出李安琪「識講中文」的證據,指李安琪講中文幾乎沒有口音,狠批兩人講大話,更舉例港澳明星參加內地綜藝節目時,儘管有些人的普通話講得不標準,但也會盡力講,而李安琪的普通話發音甚至好過一些港澳藝人,所以才會覺得她是「作騷」,不尊重觀眾。

雖然大部分網友指責李安琪,但也有部分網友表示,對於李安琪來講,英文就是母語,講起來順口好多,一時不能用中文表達實屬正常,並認為有些網友實在管得太多。

對於大家的爭論,有網友總結出李安琪惹眾怒的原因:第一,撒謊,識講中文扮不懂;第二,上中國節目卻不尊重觀眾;第三,好似出國留學或者公幹回國,對著親朋戚友講英文或者普通話(因為各地有方言,如果在講方言的地區說普通話會被人覺得「扮嘢」),對方是什麼感覺;第四,如果想在中國賺錢,請熱愛這片土地同文化。

李安琪曾經表示不喜歡北京,喜歡香港,而李小鵬稱是因為太太沒有歸屬感,因為在美國出生成長,想家很正常。(IG圖片)