李小鵬為太太全程英文錄節目護航　被網友狂鬧大話精：唔尊重觀眾

前中國體操奧運冠軍李小鵬退役之後，攜妻子李安琪（Angel）、女兒奧莉（李馨琪，Olivia）參加過多個內地真人騷節目，一家人都備受觀眾喜愛。不過，李安琪幾乎次次在節目中都以英文同老公、女兒或者嘉賓交流，因此外界爭議聲不斷。

李安琪是一位美籍華人，在美國出生長大，父母都曾是中國國家體操隊成員。最近她和李小鵬參加的綜藝節目《甜蜜的行李》正式播出，網友對李安琪在節目中幾乎全程講英文感到不滿，而這也不是她是第一次因語言問題被網友吐槽。因為有網友認為，李安琪明明會說中文，但在節目中連最簡單的話都要用英文表達，所以質疑她是為了體現「優越感」。

日前，李小鵬就「李安琪不說中文」的問題作出回應，他指2010年，李安琪與他結婚後才回到中國生活，不會看不會寫中文，就算聽懂也難用語言表達。而對於李小鵬在以往節目中大讚太太中文不錯的問題，他直言讚美太太是很正常的事，李安琪在同樣的成長環境下，中文程度已經很不錯。

李小鵬同李安琪育有一子一女，他曾與女兒參加真人騷《爸爸回來了》，因此深受觀眾喜愛。（IG圖片）

2014年，李小鵬與李安琪一齊錄製真人騷節目《極速前進》，當時李安琪在訪問中能說出流利的中文，對此李小鵬解釋，在拍攝外景時會自由發揮，到棚內採訪時，他同導演會一字一句去教李安琪如何用中文表達，沒有想到這樣的努力反而會被誤會。

除了在節目中講英文令觀眾不滿之餘，還有網友指出李安琪無禮貌。事緣她曾經同李小鵬接受過內地主持人魯豫的訪談，但在國外的節目中卻說不知道魯豫的名字，稱其大概是「中國的奧花雲費」，更大笑說：「I don't know her name, whatever her name.」令不少網友反感。李小鵬對此哭笑不得，他表示有很多美國明星自己也不認識，「我記得魯豫姐以前說過她的目標是成為奧普拉（奧花雲費），也有很多人稱她為『中國奧普拉』，這是一個很高的讚譽。」他向李安琪這樣介紹，所以不解為什麼大家會反感。

李安琪的父母以前都是中國體操隊成員，有網友指兩人當時去美國也不懂英文，因此認為李安琪出世後不可能無學過中文，在家中應該也是用中文交流。（IG圖片）

不過，網友對此並不買賬，紛紛找出李安琪「識講中文」的證據，指李安琪講中文幾乎沒有口音，狠批兩人講大話，更舉例港澳明星參加內地綜藝節目時，儘管有些人的普通話講得不標準，但也會盡力講，而李安琪的普通話發音甚至好過一些港澳藝人，所以才會覺得她是「作騷」，不尊重觀眾。

雖然大部分網友指責李安琪，但也有部分網友表示，對於李安琪來講，英文就是母語，講起來順口好多，一時不能用中文表達實屬正常，並認為有些網友實在管得太多。

對於大家的爭論，有網友總結出李安琪惹眾怒的原因：第一，撒謊，識講中文扮不懂；第二，上中國節目卻不尊重觀眾；第三，好似出國留學或者公幹回國，對著親朋戚友講英文或者普通話（因為各地有方言，如果在講方言的地區說普通話會被人覺得「扮嘢」），對方是什麼感覺；第四，如果想在中國賺錢，請熱愛這片土地同文化。

李安琪曾經表示不喜歡北京，喜歡香港，而李小鵬稱是因為太太沒有歸屬感，因為在美國出生成長，想家很正常。（IG圖片）