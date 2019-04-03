瘋傳最美伴娘大起底　台灣「衝浪女神」澄清：這不是我

日前Facebook瘋傳一輯伴娘比新娘搶鏡的相片，更引起一班網民熱烈地討論。網友們更發揮最強「起底」行動，勢要找到這位「最美伴娘」的真實身份。結果，有網民表示成功「尋人」，進入到其個人Instagram（IG），發現這位最美伴娘原來是水上運動的愛好者，而且有大量性感泳衣照等等。不足一日時間，衝浪女神在ig stories澄清自己不是伴娘，但已經成為網民寵兒！

（左圖）台灣衝浪女神德儀一度被誤認是日前網上爆紅的「最美伴娘」（右圖），大家一齊認吓似唔似？（網上圖片）

泳衣相佔咗成60-70%：

+ 15 + 14 + 13

唔係淨係得泳衣嘅：

+ 8 + 7 + 6

「衝浪女神」德儀在ig stories大大隻字表示自己並非最美伴娘。（instagram截圖）

德儀最愛與陽光玩遊戲 被網友封為「衝浪女神」

其實這位「衝浪女神」名為德儀，是台灣亞洲大學的畢業生，早已被網友發掘並討論，其IG的追蹤者已超過1.3萬人！亦因為她熱愛水上運動，尤以衝浪為主，故被稱為「衝浪女神」。除了衝浪之外，德儀亦很喜歡潛水，所以經常有機會到海邊或沙灘留下倩影，當然不乏水底美態啦！不過有件事可能會令一眾男網友心碎了，因為德儀已經有一位交往多年的男朋友，而且，仲幾靚仔添！

（Instagram）

潛水美態－美人魚？：

+ 6 + 5 + 4

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