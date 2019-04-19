【早霸王】男朋友出差後表現冷淡　森美：我怕佢唔係出差喎！

《早霸王》嘅「你知唔知道有人掛住你」環節雖然向來都係以表白為主，但偶爾亦都會有例外，就好似今集女聽眾盈盈咁，佢特登打電話到節目，係因為佢想同男友道歉！

女聽眾自知無理取鬧，所以打電話道歉。

出差後 結婚承諾突變空頭支票？

盈盈同男朋友同居4年多，已經去到談婚論嫁階段，大家亦都有共識有咩都要拎出嚟講。之不過早前男友出差後，就開始對盈盈十分冷淡，二人結果鬧交收場。

出差＋冷淡，非同小可，連森美都表示擔心：「我怕佢唔係出差喎！」盈盈話，男友出差前後都十分忙碌，有感對方唔係「拖住先」就係「唔記得」，所以搞到嬲豬。之不過，嬲還嬲，盈盈對男友仍然信心十足，並指男友原來有諗過帶埋佢出差，但怕柬埔寨危險，所以最後打消念頭，又話男友出差時都有同佢保持晚晚facetime保持聯絡。

盈盈話屋企人對住現任男友叫前度男友名稱。電話接通後，森美大聲叫盈盈前度名稱，真係衰到無朋友。

道歉真相大白 森美：無理取鬧！

咁到底盈盈嬲男朋友啲咩呢？連佢自己都話好小事。

「佢唔會發脾氣，但我嬲佢好多嘢都唔同我商量，我哋鬧交嘅點好傻，因為我買咗個牆架，佢無問我就黐咗。」都話㗎啦，女人要嬲真係有一百萬個理由，森美聽到呢個理由之後，都忍唔住指盈盈完全係無理取鬧，仲笑佢係黐線。

盈盈表示：「佢好多嘢都唔會問我，但我覺得其實佢可以同我講聲，我哋鬧完之後兩日無講過嘢。」既然盈盈知衰，森美於是馬上接通男友Jeffery，而Jeffery亦好快估到邊個想同自己道歉，盈盈即時用上帶點「死狗」又「冧爆」嘅聲線：「小B，對唔住呀！我打嚟道歉，我前排成日發脾氣 ，又黑你面，你會唔會原諒我？」

正當森美聽到骨都痺之際，冷不勝防Jeffery用開心又帶點溫柔嘅語氣表示：「我呢世都會原諒你！」嗱嗱嗱，就係呢八個字，即時將整個錄音室嘅人「殺」晒。