【任噏亂評】落選港男梁裕恆為乜撐黃心穎？　博見報非標準答案

黃心穎和許志安日前被爆在車廂激吻，雖然事後男女雙方均公開道歉，其中許志安更獲妻子鄭秀文原諒，但網友仍然追擊兩人，似乎要他們永不翻身，搞到不少人睇唔過眼，當中包括有「大隻消防員」之稱的2016年落選港男梁裕恆（Flow）。

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梁裕恆在昨日（20/4）凌晨在社交網站發文明撐黃心穎，指自己不吐不快，不但說攬才是事件中的受害者，更爆出「安心」內情：「有一日佢（黃心穎）好唔開心咁同我講因為同男朋友好少機會見面，感情出咗問題，又話愛上左另一個男人係有婦之夫，好內疚。那個是天后的老公，但那個男人說佢哋嘅婚姻一早出咗問題，個男人同佢講會離婚，她才願意跟他一起。」

梁裕恆深夜出文力撐黃心穎，指對方亦是受害者，引來大批網友圍插。（Facebook）

網友見完之後反應非常大，雖然都有得到一部分人支持，感謝他做「勇者」不怕批評為其中一方講說話，但絕大部分的網友都指他趁機抽水，藉此提升知名度去發展健身教練事業，更有人留言：「條友都冇人識，梗係博見報啦」、「好心你反省下啦」、「證明你智慧極低」，他事後受訪指自己出文時已有勁收負評的心理準備：「我只係想自己嘅良心說話講出嚟。」決不收回言論。

大家仍能在梁裕恆的Instagram中找到這張與黃心穎的合照。（Instagram）

到底梁裕恆有否講大話博見報？大家或者會因為他一句舊日言論，認定他為上位老作故事。三年前，他在參加《2016香港先生選舉》，以大熱姿態四強止步後的他接受傳媒訪問時便說：「我想要知名度，我嘅終極目標係興建孤兒院。」

不過，另一則當年新聞卻更能夠令讀者進一步了解梁裕恆的真正性格。2016年8月，梁裕恆與其餘9位候選港男到台灣屏東拍攝外景，入住當地酒店的他便在社交網站指自己疑似「俾鬼砸」，仲出現幻覺見到一盆火百合：「間房變晒形，仲有人喺度不停唸經，感覺好刺激！」又指房間似專困死囚的古代監獄。

雖然梁裕恆已經旋即刪走該段自稱「撞鬼」的網上留言，但傳媒仍然留意到並跟進言論，他事後接受傳媒訪問時便吞吞吐吐指自己只是發夢：「我唔信有鬼！科學書都有解釋，通常攰嘅時候會出現所謂『俾鬼砸』嘅情況，我想郁但係郁唔到，感覺幾好玩。」

梁裕恆當晚曾大讚酒店房間不錯，隨後卻暗示房間有鬼。（Instagram）

據知情人士透露，梁裕恆當年憑住陽光笑容以及健碩身形而獲無綫睇好，在港男選舉中坐亞望冠，不過就是因為他無端端指自己在酒店客房中撞鬼，搞到最後跌出三甲位置，原因是該間酒店是免費贊助一班港男以及隊團人員的住宿，但梁裕恆公然地自己撞鬼令無綫方面非常難堪，即使大會方面已經好快叫梁裕恆刪除留言，但傳媒已經將其言論公諸於世。

梁裕恆（左三）曾是《2016香港先生選舉》的大熱門。（資料圖片）

由此可見，梁裕恆是一個心直口快、不顧後果的人，這種因一時想法而令自己失去大好機會的人，是絕對稱得上一名「真心膠」。或者大家仍然會覺得他只是社會上其中一位為見報、為出名而嘩眾取寵的人，但事實上這種人並不會在風頭火勢裏將自己的名聲變成賭注，只會與其他人一起落井下石、加鹽加醋，做對自己有利的事，提升自己的聲望。

所以，「睇唔過眼」是梁裕恆力撐黃心穎的唯一理由，如果是為名為利，沒有人會選擇在此時此刻發聲，並在發聲後指自己已經毫無保留地說出了應該說的話。當然，不少網友的着眼點是他所講的一番言論是否真確，而他作為一個「真心膠」，今次是講出他相信並知道的全部事實，只不過他的來源又是否可信便是另一件事了。