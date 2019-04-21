蓋世寶離開TVB回復自由身　要慳住使錢︰工作量未如理想

蓋世寶（LuLu）今日（21日）出席《小明星練習生決賽》擔任評判，她曾在TVB擔任多年兒童節目的主持人，被問到在揀選勝出的小朋友有什麼準則時，她說︰「唔係因為得意或者靚啲而高分啲嘅，都係睇吓個小朋友個感覺，有冇自信心，有冇準備啊，有做好準備個眼神係唔同啲嘅，技巧啊，自唔自然等等。」

LuLu今日與張家誠和何弘軒等人一同擔任小明星比賽的評審。（梁碧玲攝）

LuLu做了多年兒童節目的主持，形象深入民心，她自從今年3月起跟TVB正式滿約回復自由身，她坦言︰「近來其實唔算真係好忙，工作量都係一般，我覺得未如理想，有啲可能係美容嘅工作啊，或者sell啲美容產品，又時做吓訪問，做吓電視，出去唱吓歌咁，之前都有人搵過我話開個小型嘅演唱會，咁我自己都有少少心大心細，因為其實免費睇你嘅話就OK啫，當要畀錢入場睇嘅時候，係咪真係賣到飛呢，呢樣野我比較擔心囉，所以大家仲係籌備緊商量緊討論緊。」收入方面，LuLu就直言要「洗少啲囉」，不過戶口都keep住有收入。

LuLu早前曾擔任ViuTV兒童場節目的嘉賓，她直言覺得「好得意」，因為自己未見識過別人的兒童節目，「佢哋好輕鬆嘅，成件事好唔同」。（梁碧玲攝）

常常接觸小朋友的LuLu，會不會渴望快點組織家庭生小朋友，她笑言︰「首先都要有一個人喺隔離嘅，咁呢個人我未搵到，同埋依家我又唔係好擔心，因為高齡去生BB依家都唔係話一個好大嘅問題，如果遇到一個人係適合嘅，考慮吓囉，但其實我唔算好『好』，有啲女性係會覺得小朋友『哎呀，好得意啊』，我就唔係。」

LuLu說如果有機會返內地發展，她也覺得OK，但也不是一件容易的事。（梁碧玲攝）