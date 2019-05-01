【百想2019】秀智、IU喱士裙展年輕魅力　金惠秀低胸裝搶盡風頭

韓國三大頒獎禮之一「百想藝術大獎」今晚（1/5）盛大舉行，司儀朴寶劍、秀智、申東燁，還有IU、李炳憲、金惠秀、廉晶雅、玄彬、李多熙、呂珍九、南柱赫、鄭雨盛、金香起、韓志旼等一眾演藝紅星盛裝出席，不少粉絲早上7、8時已經到紅地氈守候，希望可以近距離見面偶像一面。

今年「百想藝術大獎」由申東燁、秀智和朴寶劍擔任主持。（Viu《K1頭條》提供）

今晚女星們的裝扮各有特色，IU和秀智不約而同穿上喱士裙，散發90後的年輕魅力，而金瑞亨就選擇復刻電視劇《SKY Castle》所飾演的「金老師」髮型；部份女演員的打扮頗為性感，例如電影《炸雞特攻隊》主角李荷妮以紅色Deep V晚裝示人，權娜拉、庭沼珉等人亦穿上低胸裝上陣，不過最受注目的，必定要數金惠秀，她向來毫不吝嗇展示驕人上圍，而今晚則選擇以黑色透視裝示人，全場閃光燈閃過不停。

再次擔任百想主持的秀智選擇穿上粉紅色露肩喱士裙。（網上圖片）

憑《我的大叔》角逐百想視后的IU同樣以喱士裙示人。（網上圖片）

金瑞亨復刻電視劇《SKY Castle》所飾演的「金老師」髮型。（Viu《K1頭條》提供）

金惠秀的紅地氈造型一如以往性感。（網上圖片）

更多女星紅地氈相片（Viu《K1頭條》提供）

+ 9 + 8 + 7

至於男星打扮則較平實，大多都是黑白西裝示人，朴寶劍穿上灰銀色亮面西裝算是較為突出，而李炳憲進場前特意走到影迷面前接收玫瑰，盡顯親民本色。「百想藝術大獎」會表揚過去一年出色的電影和電視劇作品，相信韓劇和韓國電影迷均會好奇各項大獎花落誰家。

今年男星裝扮較平實，朴寶劍的花紋西裝輕易突圍而出。（Viu《K1頭條》提供）

李炳憲特意走到粉絲面前收花，盡展親民作風。（網上截圖）